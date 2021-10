Matrimonio al “GF Vip”. L’annuncio in diretta che ha commosso tutti

Suonano le campane al GF Vip: questa sera Amedeo Goria ha ricevuto una splendida sorpresa dalla donna più importante della sua vita

Questo è senza ombra di dubbio l’anno della famiglia Ruta – Goria. Tutto è cominciato quando Maria Teresa ha deciso di tornare in televisione con sua figlia Guenda e di partecipare alla quinta edizione del GF Vip. Le due donne hanno fatto molto discutere per il loro percorso nella casa ma hanno anche raccontato le loro storie. Guenda raccontò di non essere molto fortunata in amore, di aver avuto diverse relazioni e che le sarebbe piaciuto riuscire a trovare la persona giusta nella casa. Così non è stato, ma l’amore dopo è arrivato.

GF Vip, la sorpresa ad Amedeo Goria: una bella notizia da sua figlia Guenda

Infatti qualche mese fa Guenda ha reso nota la sua relazione con Mirko, un ragazzo siciliano che non fa parte del mondo dello spettacolo e che è riuscita a farle battere il cuore. Una ventata di normalità per lei che è cresciuta in un mondo di luci e di visibilità. Questa sera è tornata in quella casa, lì dove è tutto cominciato, per incontrare suo padre Amedeo che sta vivendo la stessa esperienza che ha vissuto lei lo scorso anno. Gli ha portato una bellissima sorpresa: ha fatto entrare il suo fidanzato Mirko che ha parlato con Amedeo e gli ha rivelato di aver chiesto a Guenda di sposarlo, ma prima di ufficializzare voleva chiedere la mano al padre essendo lui molto all’antica.

Amedeo ha dato il suo consenso a Mirko e ha fatto tanti auguri ai due ragazzi, promettendo poi a sua figlia che stavolta non mancherà, non dopo tutte le mancanze che ha avuto nei suoi confronti nel corso degli anni.