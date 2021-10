Mediaset non decolla: un altro programma si rivela un vero flop. Pier Silvio Berlusconi corre ai ripari e chiude tutto

Le novità per Mediaset sembra proprio che non funzionino. Il rinnovamento confezionato da Pier Silvio Berlusconi ed i suoi non sta dando i frutti sperati. Il pubblico non premia le nuove trasmissioni e la rete è costretta a correre ai ripari.

L’esperimento con “Star in the star” di Ilary Blasi non è stato dei migliori tra la furia dell’amministratore delegato per un programma che ha deluso le aspettative e la decisione di chiuderlo anticipatamente. Solo quattro puntate (con la finale andata in onda ieri sera) rispetto alle sette previste. E ora arriva la notizia di un’altra chiusura, che più che anticipata potremmo definire immediata.

Mediaset non decolla, un altro flop

Possiamo parlare di flop vero e proprio per la nuovissima trasmissione Mediaset che è stata chiusa dopo solo due puntate. Si tratta di “Mystery Land”, il nuovo format di Italia 1 con Aurora Ramazzotti e Alvin. Si fermano ancor prima di iniziare la corsa.

Dopo solo due settimane dal debutto, Mediaset ha deciso di fermare la messa in onda del programma di divulgazione pseudoscientifica. Gli ascolti lo hanno affossato fin dall’esordio: 4% di share con 782.000 telespettatori per la prima puntata e poco più di mezzo milione di spettatori per la seconda, fermandosi al 2.8% di share.

Piuttosto che andare avanti con sofferenza, Pier Silvio Berlusconi ha preferito fermare tutto promettendo ai telespettatori che il programma tornerà “con una nuova formula editoriale”.

Mediaset, infatti, ha precisato nella sua nota, di non voler abbandonare il genere ‘mystery’ perché lo reputa interessante per il pubblico di Italia 1 ma ammette di aver sbagliato specificando che “questa prima versione di ‘Mystery Land’ non si è dimostrata ancora ben focalizzata”.

L’azienda parla di un ritorno ai box per “Mystery Land” per essere limato, ma se le puntate erano state già registrate bisognerà fare tutto da capo? Per il momento non c’è nulla di certo.

Alvin e Aurora Ramazzotti incassano la sconfitta e preferiscono tacere. Tramite i loro profili social si concentrano su altro e bypassano l’argomento.