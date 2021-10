Miriam Leone più bella che mai, “C’è qualcuno capace di resisterti?”. Ecco dove trovare le sue foto speciali.

Miriam Leone (Foto da Instagram)

È uscito ieri in tutti i cinema italiani il nuovo film di Miriam Leone, “Marilyn ha gli occhi neri”. La trama del film racconta la relazione tra Clara, mitomane, e Diego, nevrotico, “accoppiati” dallo psichiatra del centro di riabilitazione che frequentano entrambi per guarire. I due, sempre insieme, dovranno rivelarsi in grado di gestire un ristorante di quartiere evitando a tutti i costi qualsiasi tipo di litigio. “Fare questo viaggio in Clara é stato profondo sin da subito. Clara, esclusa dalla società, giudicata, isolata, considerata da tutti un rifiuto! Eppure così libera dentro, con così tanta dignità a coprire quella disperazione. Fare un viaggio nei disagi della mente, tra i disturbi e dolori della psiche (anima!) è stato per me un privilegio e un dono, che spero di potervi restituire…” ha raccontato Miriam qualche giorno fa su Instagram.

Miriam Leone, le foto pubblicate su Instagram lasciano senza fiato: ecco dove trovarle

Data la recente pubblicazione del film Miriam Leone è stata invitata a parlare di sé e del suo personaggio dalle più importanti riviste nazionali. Oggi l’attrice ha pubblicizzato sul suo profilo Instagram una recente conversazione avuta con i giornalisti di VanityFair. “Questa settimana su Vanity Fair Italia parlo con un grande scrittore… un po’ di me, un po’ del nostro film” ha raccontato. Poi un regalo speciale per i suoi fans, che la seguono con affetto tutti i giorni: “Vi ho messo anche una foto non pubblicata, e quella che troverete nella rivista…”. Basterà dunque acquistare il nuovo numero di Vanity per trovare tutte le bellissime foto scattate a Miriam.

Le foto pubblicate dalla Leone lasciano davvero senza fiato: truccata e acconciata in modo semplice ma sexy l’attrice appare più bella che mai. I suoi followers più affezionati l’hanno riempita di complimenti nella sezione commenti del post, dichiarando di essere molto emozionati per l’uscita del nuovo film della loro beniamina. “C’è qualcuno capace di resisterti?” scrive un suo spasimante. Effettivamente la bellezza dell’attrice, come sempre, è disarmante.

Insomma, fans o no di Miriam, il nuovo film dell’attrice promette benissimo. “Marilyn ha gli occhi neri” potrebbe essere uno dei grandi successi di quest’anno: lo scopriremo a breve!