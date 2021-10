Un barista di 46 anni ha perso la vita ieri sera in un tragico incidente stradale verificatosi a Brugherio, comune della provincia di Monza e Brianza.

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri a Brugherio, nella provincia di Monza e Brianza. Una moto condotta da un uomo di 46 anni, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un’auto in via Quarto. Ad avere la peggio il motociclista che è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato dal personale medico del 118, giunto sul posto. Ai carabinieri, che si sono occupati dei rilievi di legge, il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Monza, incidente tra auto e moto: barista di 46 anni perde la vita

Nella serata di ieri, giovedì 14 ottobre, un terribile incidente stradale, avvenuto in via Quarto a Brugherio, comune della provincia di Monza e Brianza, è costato la vita ad un uomo.

La vittima è Diego Pavan, 46enne residente a Pogliano Milanese che lavorava come barista in un locale di Milano. Secondo quanto riportato dalla redazione locale del sito Prima La Martesana, il 46enne stava percorrendo via Quarto a bordo della sua moto che, improvvisamente, si è scontrata contro una Renault Kadjar.

Leggi anche —> Travolto dalla propria auto mentre scarica dell’uva dal bagagliaio: morto un 74enne

Sul posto è arrivato il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure al motociclista, trovato riverso sull’asfalto, e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni sforzo si è rivelato vano: l’uomo è deceduto al Pronto soccorso poco dopo il suo arrivo per le gravi ferite riportate.

Leggi anche —> Auto si schianta contro il guardrail sulla statale: morta una 19enne, feriti due amici

I carabinieri della Compagnia di Monza si sono occupati dei rilievi e ora stanno provvedendo a tutti gli accertamenti per determinare la dinamica dello scontro e risalire ad eventuali responsabilità.

La notizia della morte di Diego Pavan ha sconvolto la comunità di Pogliano Milanese. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook nelle ultime ore.