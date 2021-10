La bella Natacha Eguia ha condiviso una serie di scatti su instagram dove indossa un look casual ma molto sensuale

L’influencer Natacha Eguia è bellissima su instagram nei suoi ultimi scatti con indosso un look casual ma molto sensuale. Si è immortalata con una tuta arancione con vestibilità comoda, indossa poi un top corto senza reggiseno e s’intravede il seno. Appare sensuale ma raffinata la compagna del rugbista Juan Imhoff. La modella e influencer sfoggia sempre un fisico statuario e scolpito, frutto dei suoi duri allenamenti quotidiani.

Natacha Eguia vita da mamma e influencer

La bella Natacha Eguia si divide tra vita da mamma del piccolo avuto da Imhoff, e la vita da influencer e moglie di un noto rugbista. La sua vita è apparentemente perfetta, ha una famiglia felice, è innamorata e vive a Parigi. Come lavoro fa l’influencer a tempo perso quando non si occupa del figlio o del marito. Per migliore amica ha niente meno che Wanda Nara, ossia lady Icardi. Le due girano per Parigi in compagnia, mangiano nei ristoranti più belli e lussuosi della città, frequentano i quartieri più belli e vanno a Disneyland con i loro figli.

Spesso si vedono anche insieme ai rispettivi mariti e organizzano cene o pranzi con le famiglie di entrambi. La Eguia trova anche il tempo di allenarsi e mantenere il fisico statuario che ha nonostante la gravidanza passata. Si allena quotidianamente e spesso insieme al marito, che essendo un atleta deve allenarsi tutti i giorni e seguire un alimentazione equilibrata fatta di tante proteine. Su instagram la modella argentina ha 53 mila followers che seguono con attenzione e adorazione tutto ciò che fa dalla mattina alla sera. Spesso da consigli beauty su instagram, per la cura della pelle e dei capelli.

Tuttavia la giovane non è certo la tipica modella sposata con un atleta e che improvvisa la vita da influencer e wag. Oltre ad essere una modella affermata, è anche laureata in Relazioni pubbliche. Bella, intelligente, studiosa, atletica e mamma premurosa. Insomma la donna dei sogni per qualsiasi uomo non c’è dubbio.