Raccapricciante scoperta vicino al fiume: uomo trovato morto in auto

La scorsa notte, un uomo di 78 anni è stato trovato morto all’interno della sua auto parcheggiata nei pressi del fiume Tronto a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Agghiacciante scoperta durante la scorsa notte lungo una strada nei pressi del fiume Tronto a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Un uomo di 78 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua auto da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, i carabinieri e la Polizia. Per il 78enne, che presentava delle ferite alla testa, non c’è stato nulla da fare. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di risalire alle cause del decesso.

San Benedetto del Tronto, 78enne trovato morto in auto: indagini in corso

La scorsa notte, tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre, un uomo è stato trovato morto a San Benedetto del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno.

A fare la drammatica scoperta, scrive la redazione de Il Corriere Adriatico, alcuni passanti che hanno notato un’auto parcheggiata lungo una strada secondaria, nei pressi del fiume Tronto. Al suo interno il corpo senza vita di un 78enne, di cui non si conosce l’identità.

Lanciato l’allarme, in pochi minuti, sul luogo del ritrovamento sono arrivati lo staff medico del 118, i carabinieri e la polizia di San Benedetto del Tronto. I medici hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo che presentava delle profonde ferite alla testa.

Le forze dell’ordine hanno fatto, dunque, scattare le indagini per identificare l’uomo e chiarire quanto possa essergli accaduto. Non sono, difatti, ancora chiare le cause della morte. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno che, nelle prossime ore, potrebbe disporre l’autopsia sulla salma per fare maggiore chiarezza.

Al momento, scrive la redazione de Il Corriere Adriatico, gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa quella dell’omicidio.