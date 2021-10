Shampoo con argilla e farina: i passaggi necessari per una soluzione super!

Ecco tutto quello che c’è da sapere e i passaggi necessari per preparare uno shampoo all’argilla e farina che sia efficace.

Creare uno shampoo con le proprie mani e completamente naturale è sicuramente un’esperienza che chiunque deve provare almeno una volta nella vita.

Questo per due motivi fondamentali: perché è molto divertente miscelare i vari ingredienti, per poi vedere i risultati ottenuti, e per beneficiare di un vero e proprio toccasana per la cura dei vostri capelli.

LEGGI ANCHE—>Argilla per fare le pulizie di casa: dritte e consigli che vi cambieranno la vita!

Shampoo con argilla e farina: da dove cominciare?

Creare uno shampoo è molto semplice. Potete crearne uno liquido o in crema e gli elementi sono due: l’argilla e la farina.

In particolare è molto indicata la farina di ceci che, grazie alle sue proprietà, è capace di assorbire il grasso che si deposita sui capelli rendendoli più lucenti e curati.

Creare uno shampoo partendo da questi due elementi è davvero facilissimo.

Per prima cosa vi dovrete procurare i vari ingredienti. Non dovrete far altro che ritrovarvi con 1 cucchiaio di farina di ceci, 300 ml di acqua, 2 cucchiai di aceto ed un contenitore dove riporre il vostro shampoo.

Nel flacone dovrete versare la farina ben setacciata e, poi, aggiungere l’acqua e l’aceto. Una volta terminato questo passaggio, non dovrete fare altro che mescolare energicamente tutto il contenuto e,, una volta ottenuto un composto omogeneo, sarete pronti a cospargere la vostra chioma. L’effetto sarà immediato e il grasso sul vostro cuoio capelluto sarà soltanto un lontano ricordo.

Potrete creare anche uno shampoo a base di polvere di argilla. Questa polvere, infatti, ha proprietà purificanti il vostro cuoio capelluto, eliminando il sebo in eccesso.

Per preparare questo speciale shampoo non dovrete far altro che procurarvi 4 cucchiai di polvere di argilla verde, 2 gocce di olio essenziale a vostro piacimento e 1 bicchiere di acqua calda.

In un recipiente di terracotta potrete mettere tutti gli ingredienti e mescolare bene. Alla fine otterette un composto che può essere usato immediatamente sul vostro cuoio capelluto. Alla fine, poi, non dovrete far altro che risciacquare il tutto con abbondante acqua tiepida. La presenza dell’olio essenziale darà un leggero profumo alla vostra chioma.