Sophie Codegoni, in FOTO senza pantaloni: l’inquadratura dal basso rischia la censura

Sophie Codegoni, l’ex tronista impegnata al “Grande Fratello”, in uno scatto da togliere il fiato, l’inquadratura è a rischio censura.

Bellissima Sophie Codegoni, l’influencer oggi impegnata al “Grande Fratello“. Anche all’interno della casa più spiata d’Italia, Sophie ha lasciato tutti senza fiato; una presenza fisica prorompente, un viso che buca lo schermo e poi un atteggiamento che manda in tilt i concorrenti, scatenando non poche gelosie con le gieffine.

Prossima ai 500 mila followers, il percorso che la stessa ha intrapreso nella casa sta riscuotendo successo e favorendo anche le opinioni del web, tanto che il traffico in rete sta costantemente aumentando a suo favore. Nonostante si trovi lontana – per motivi di Regolamento del reality – da dispositivi e tutto ciò che riguarda i social, il suo equipe provvede ad aggiornare il profilo della ex tronista che sceglie di volta in volta scatti che deliziano il palato di chiunque la guardi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caso Ambra vs ‘Striscia la Notizia’. La reazione di Francesco Renga sui social

Sophie Codegoni tenta di coprirsi ma l’inquadratura si ferma lì

View this post on Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chi è Sabrina Salerno: vita, carriera, marito, figli, tutto sulla concorrente di ‘Ballando con le stelle’

Sicuramente uno scatto che cattura e che turba le menti dei followers, Sophie appare più intrigante che mai, complice un outfit che lascia vedere tanto ed un’inquadratura che asseconda questa bellezza. Come possiamo vedere, il connubio bollente chemisier e stivaloni funziona.

Camicia bianca che copre a fatica le parti intime – tanto che la stessa tenta di coprirsi – e gli stivaloni che aderiscono come un guanto sulla pelle della ex tronista. Il risultato è reso ancora più caldo – come anticipato – dalla fotocamera che decide di inquadrarla dal basso proprio partendo da quelle zone parzialmente scoperte.

“Vi aspettiamo stasera con un’altra puntata del #gfvip, in prima serata su Canale 5! Forza piccola Sophiiiii💖💖 #staff”

Un appuntamento a cui molti non mancheranno. Così come le critiche che appaiono in men che non si dica e qualcuno ci va giù pesante: “Sei ridotta male se ti piace Gianmaria”…avrà mica scatenato questa eventuale simpatia le gelosia dei sostenitori? Ne vedremo delle belle.