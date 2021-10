“Storie Italiane”, Guglielmo Mariotto su Al Bano: “E’ un caso unico”

“Ballando con le stelle” è in arrivo e Eleonora Daniele presenta il cast nel suo programma “Storie italiane”, tra questi c’è Al Bano

Siamo giunti alla fine di un’altra settimana e il weekend è alle porte. Domani sera andrà in onda in prima serata la prima puntata della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, condotta da Milly Carlucci, ormai padrona di casa.

Il pubblico non vede l’ora di conoscere nel dettaglio i concorrenti e di scoprire tutte le novità della trasmissione. Intanto questa mattina a “Storie italiane” Eleonora Daniele ha invitato in studio e in collegamento alcuni ospiti speciali.

Al Bano a “Storie italiane”, il commento di un giudice

Nell’ultima parte della puntata di oggi di “Storie italiane”, sono stati invitati alcuni concorrenti, giudici e ballerini di “Ballando con le stelle”. Tra questi, in studio, abbiamo notato la presenza di Guillermo Mariotto, storico giudice e personaggio del mondo dello spettacolo.

In collegamento Al Bano Carrisi, che sarà uno dei concorrenti del talent e parteciperà insieme a Oxana Lebedew che ha rivelato: “Io sono felice, benedetta, grata di essere qui con Al Bano. Lui è stupefacente e mozzafiato”.

Ha poi preso la parola Guillermo Mariotto che ha detto la sua sul cantante pugliese. “Albano è un caso unico, lo conosciamo tutti ecc ecc. – ha spiegato – Venendo a “Ballando con le stelle” è come se noi ci ritroviamo lì la bandiera italiana, il Presidente della Repubblica, roba di quel genere”.

Poi ha continuato: “Non è un concorrente qualunque, è la rappresentanza un po’ di tutti noi, compreso me. Io so che quando ci si mette trova il modo di avvolgere la gente con il suo misterioso modo da maschio italiano, questo ulivo prolifero e bello”.

Sembra che per Mariotto ci sia già un vincitore, Al Bano con la sua grandiosità riuscirà anche questa volta a dare il massimo? Non ci resta che scoprirlo a “Ballando con le stelle”.