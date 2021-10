La bella attrice Francesca Fialdini ha condiviso su instagram una serie di scatti sul set del nuovo programma, appare bellissima

Francesca Fialdini ha condiviso alcuni scatti su instagram dove indossa un abito incredibile, nero con fiori stampati in stile giapponese. La Fialdini è magnifica e l’occasione di sfoggiare questo abito è sul set del programma che sta girando Fame d’amore. Ecco cosa scrive a proposito:“E sorridere tra una ripresa e l’altra insieme alla bella squadra di fame d’amore perché lavorare a progetti come questo fa bene a tutti”.

Francesca Fialdini inaugura un reparto importante a Piancavallo

La bella attrice non pensa solo al suo benessere ma anche quello degli altri, ha infatti inaugurato ieri un centro riabilitazione per chi soffre di disturbi alimentari. Ecco le sue parole:“Ieri abbiamo inaugurato il reparto di riabilitazione per disturbi alimentari di Auxologico Pinacavallo. E un luogo importante in un momento critico per chi soffre di dcs e fa fatica a trovare luoghi di cura. Auxologico poi vuole potenziare il suo organico. Forza giovani medici! Aderite a questo importante gruppo di lavoro capeggiato dal Dr.Mendolicchio”. I fan della Fialdini sono felici di sapere che il loro idolo si occupa di questioni sociali importanti come questa e commentano:”Brava Francesca! Tutto questo dedicarti alle persone con disturbi alimentari ti fa onore”.

Continuano:”Ottima iniziativa. Il disturbo alimentare è la punta dell’iceberg dei problemi di una persona. Complimenti per l’impegno”. La Fialdini ha un seguito di 167 mila persone su instagram, pertanto le sue azioni sono osservate da molti il che significa che può influenzare la gente a fare le stesse buone azioni. Lei di sicuro è di esempio a tutti. Non è la prima volta che fa una cosa simile, qualche giorno fa ha parlato in occasione del Premio Biagio Agnes delle donne e della fame d’amore. Il suo discorso era più una promessa di tutela nei confronti delle donne ma anche uomini, che soffrono di bulimina e anoressia.

Sono malattie della mente che sono molto gravi e a volte possono concludersi con la morte. C’è ancora tanta ignoranza su questo argomento, non tutti riconoscono queste patologie come malattie vere e proprie. Nonostante queste purtroppo conducono la maggior parte delle persone che ne soffre in un letto d’ospedale. Pertanto l’impegno della Fialdini su questo tema è lodevole.