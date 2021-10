La fantastica influencer dell’Est Europa ha mandato tutti in totale black out: la foto in slip e reggiseno è una vera e propria bomba ad orologeria!

Tatsiana ha fatto schizzare la temperatura alle stelle con il suo ultimo post bollente: che meraviglia!

La Paulava sfoggia uno strepitoso coordinato intimo bianco, composto da un reggiseno ed uno slip, che presenta anche delle sensualissime bretelle che l’influencer ha deciso di non indossare e di lasciare che le scendano lungo i fianchi.

Ai piedi porta un paio di tacchi neri lucidi, sulle labbra ha steso un appariscente rossetto rosso e alle dita indossa tantissimi anellini molto fini ed eleganti: Tatsiana è puro spettacolo!

Nello scatto la Paulava posa seduta a bordo vasca, con le gambe accavallate, le braccia piegate, lo sguardo rivolto verso il basso e i capelli che le coprono una parte del viso: la sua bellezza riesce sempre a toglierti le parole di bocca!

Tatsiana Paulava, bella come le cose proibite: la FOTO in intimo suscita troppe emozioni tutte insieme…

La strepitosa influencer dell’Est Europa ha mandato Instagram in subbuglio: mai vista tanta bellezza in un unico post!

Il post è stato super cliccato in tantissimi Paesi diversi ed ha ottenuto migliaia di mi piace e centinaia e centinaia di commenti, tutti più che positivi: si tratta di complimenti alla sua oggettiva bellezza, apprezzamenti sul suo corpo da favola, frasi di sostegno e ammirazione scritti dai fan più sfegatati.

Ecco alcuni esempi: “Love this vintage shots” (che tradotto vuol dire: “Amo questi scatti vintage”); “You look amazing in there” (che in inglese significa: “Stai benissimo lì”); “Wonderful” (ovvero: “Meravigliosa”); oppure “Honey, you look lovely” (cioè: “Tesoro, il tuo look è adorabile”).