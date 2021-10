Test: sei una persona buona o cattiva? Scopri la tua vera personalità

Buoni o cattivi non è la fine canta Vasco Rossi, ma visto che a noi piace indagare, sarebbe carino se tu conoscessi la tua personalità con un semplice test.

Sei una persona buona o una persona cattiva? Questa domanda ti ha attanagliato qualche volta nella vita, lo so. Ma stai seren*, è normale chiedersi come siamo. Abbiamo tutti un lato luminoso ed un lato oscuro, dipende però qualche facciamo emergere nella quotidianità.

Tendenzialmente siamo mossi dal nostro Io, hai mai sentito parlare di Freud? Il neurologo e psicanalista (il primo in realtà) ha ideato la teoria dell’Io, ogni persona è mossa dall’Io per mediare le pulsioni in base alle varie esigenze sociali nelle quali si trova a vivere, queste esigenze sociali vengono identificate come l’Es e il Super-Io.

L’Io rappresenta l’Ego dell’individuo. L’Es rappresenta la voce interiore dell’individuo, ovvero l’inconscio. Il Super-Io (o Super-ego) è la relazione tra Io ed Es, mediante questa combinazione di istanze intrapsichiche l’individuo riesce a discernere bene/male , giusto/sbagliato, bello/brutto, gradevole/sgradevole.

Dopo questa brevissima introduzione filosofica alla psicoanalisi non sei curios* di conoscere se sei una persona buona o cattiva?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Test: quale elemento naturale sei? Terra, acqua, aria o fuoco?

Scopri quale parte del tuo Super-Io emerge dalla tua personalità

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Test: in un’altra vita, chi eri? La reincarnazione che non ti aspettavi

Tra questi luoghi, quale ti attrae di più?

Foresta di notte / Autostrada / Scale di una casa abbandonata / Strada buia con al centro una candela

Il tuo star bene, viene prima di chiunque altro?

Sempre / Talvolta / Raramente / Mai

Per raggiungere il tuo scopo, cosa faresti?

Di tutto/ Qualcosa la faccio/ Dipende / Come viene viene

I complimenti quanto ti fanno piacere?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Meglio di no

Rispetti le leggi?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Ti senti mai più valido degli altri?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Sei una persona vendicativa?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Sei alla ricerca costante di uno status sociale sempre più elevato?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Per raggiungere uno scopo, dici le bugie?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Secondo te, potresti diventare violento se ti innervosisci?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Secondo te meriti di ricevere più benefici o vantaggi rispetto alle altre persone?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Se ti arrabbi per qualcuno, poi se ne pente?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Una persone che conosci fallisce in qualcosa, a te quanto fa piacere?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Quanto sei riservato?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Fai complimenti di circostanza per raggiungere il tuo obiettivo?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Giustifichi le tue scelte agli altri?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Credi che alle persone piaccia ferire il prossimo?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

A volte senti l’esigenza di ferire qualcuno? Anche un tuo familiare?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Sei invidioso delle altre persone?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Perdoni chi ti fa uno sgarbo?

Moltissimo / Abbastanza / Poco / Mai

Maggioranza di risposte A

Sei una persona perfida, vivi con negatività e ti piace creare disagio al prossimo. Sei una persona vendicativa, indifferente alle sofferenze altrui. Non ti interessa se provochi dolore anche alle persone alle quali vuoi bene, sei così e credi di essere assolutamente perfetta.

Maggioranza di risposte B

Sei una persona sadica, il tuo lato oscuro si percepisce a mt di distanza, la negatività ed il disagio fanno parte di te. Sei tendenzialmente malvagio ed indifferente alle persone, ti piace umiliarle e se qualcuno ti fa uno screzio decidi di dare il peggio di te.

Maggioranza di risposte C

sei una persona misteriosa, questo è un lato oscuro del tuo carattere che tende a prevaricare sugli altri. Non hai fiducia nel prossimo, nemmeno di chi ti vuole bene. Vedi del marcio ovunque e a volte ci stai male per questo.

Maggioranza di risposte D

Sei una persona indifferente, sei apatica, chi muore muore chi vive vive, non ti interessa di niente e di nessuno se non di te stessa. In situazioni particolari diventi teso ma per il semplice fatto che qualcuno sta minando la tua sfera di indifferenza verso il mondo.

Questi sono degli aspetti del tuo carattere che emergono maggiormente, una persona buona è una persona che ha degli atteggiamenti positivi verso la vita, che gioisce con gli altri e per gli altri. Non è difficile essere buoni, basta solo avere la giusta prospettiva di vita, per il resto sii la persona con cui vorresti avere a che fare ogni giorno. Ce la puoi fare.