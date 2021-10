La bella attrice Vittoria Puccini ha condiviso una serie di scatti spettacolari di un opera teatrale che ha interpretato

Vittoria Puccini ha condiviso su instagram una serie di scatti in cui appare splendida durante l’interpretazione di un ruolo a Teatro. Lei ama molto la recitazione in tutte le sue forme, ma il Teatro le da emozioni uniche. Ecco le sue parole:”Il teatro è un’emozione unica, uno scambio di energia tra interpreti e pubblico che è difficile descrivere e che amerei ripetere presto. L’esperienza della tournée de La Gatta sul tetto che scotta, per la regia di Arturo Cirillo, è stata fondamentale per la mia carriera e mi ha arricchita molto come attrice”.

Vittoria Puccini e la dedica speciale a un collega

La bella attrice Vittoria Puccini, ha condiviso su instagram il suo amore per il Teatro mostrando alcuni estratti di un’opera che ha interpretato al fianco di Vinicio Marchioni. E proprio a lui ha voluto fare una dedica speciale:”E poi Vinicio Marchioni con il quale ho lavorato anche in tre film per il cinema, compreso il prossimo “Vicini di casa”. E in una serie Tv, è sempre uno straordinario, generosissimo e talentuosissimo compagno di viaggio”. La Puccini durante il lockdown ha combattuto per tenere i teatri e i cinema aperti, non solo per se stessa ma anche per tutta la categoria che riguarda questo ambito.

Ieri ha condiviso un informazione che riguarda il mondo dello spettacolo. Infatti ha rivelato che il 24 ottobre sarà la giornata nazionale dello spettacolo e quest’anno come mai prima c’è motivo di festeggiare con gioia. Il motivo è che dopo due anni i teatri e i cinema hanno riaperto al pubblico e sono tornati ad essere pieni. Durante la pandemia migliaia di persone nel mondo dello spettacolo hanno perso il lavoro e questo segno di ripartenza è un faro di luce in un periodo che è stato molto buio.

Grazie all’attrice Elena Sofia Ricci è stato istituito anche un disegno di legge a tutela di questa categoria ed è stato prodotto dalla Commissione Cultura del Senato ad aprile del 2021. Inoltre è stato approvato d’urgenza sotto richiesta della Presidente del Senato Casellati. UNITA ha sostenuto l’iniziativa sin dalla sua nascita. La Puccini ha voluto condividere anche questo in segno di futuro e speranza.