“La luce che illumina Parigi”, Wanda Nara: la giacca si apre proprio lì e scopre il paradiso – FOTO

Wanda Nara continua a mandare in estasi i suoi follower e stavolta ci riesce con un dettaglio che scopre un mondo bellissimo

La moglie di Mauro Icardi non ci pensa nemmeno a smettere di far venire il batticuore ai suoi follower e da qualche giorno pubblica scatti mozzafiato sui social, come gli ultimi tre.

Wanda Nara è una delle protagoniste assolute del web e oramai è diventata un’influencer a tutti gli effetti e sembrano invece lontani i tempi in cui era presente anche nella televisione italiana.

L’anno scorso è stata infatti opinionista insieme al cantante Pupo del Grande Fratello Vip condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, edizione durata da gennaio ad aprile 2020. La sua esperienza però fu interrotta alla quindicesima puntata.

Wanda Nara, la tripletta di foto che fa palpitare i follower

