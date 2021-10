Ambra Angiolini attapirata, nelle ultime ore non si parla d’altro, ma qualcosa potrebbe ribaltare la situazione. Un fuori onda che ha dell’incredibile.

Purtroppo la storia tra l’attrice e presentatrice Ambra Angiolini e il mister ed ex calciatore Massimiliano Allegri è arrivata al capolinea. La notizia è stata ed è una vera bomba mediatica, lo scoop si è diffuso rapidamente sulle riviste di gossip e sui social, un polverone che si è trasformato in un tornado che sta letteralmente travolgendo il volto più apprezzato dello show televisivo “Non è la Rai”.

I motivi della rottura tra Ambra e Massimiliano sono diversi, durante il primo lockdown ad inizio 2020, la coppia aveva già avvertito qualcosa di strano. La lontananza ha inciso parecchio, Allegri si è trasferito a Torino per allenare la Juventus ed Ambra è rimasta a Milano con i suoi due figli, avuti dall’ex marito, il cantante Francesco Renga.

Inoltre è stato spifferato che Allegri avrebbe tradito Ambra in qualche occasione e che, per ovvie ragioni, l’attrice avesse qualche problema di fiducia. La cigiellina sulla torta è stato il mancato invito al matrimonio della figlia del mister, Ambra non si è vista e da quello che si dice in giro non è stata invitata.

Ad ogni modo diverse dinamiche hanno contribuito alla fine della relazione, il web (vip compresi) però è in rivolta, non tanto per la fine della relazione ma per un tapiro consegnato ad Ambra. Spuntano però delle novità, di cosa si tratta?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Carlo Conti, il ricordo che non se ne va: la confessione che commuove tutti

Ambra era a conoscenza della consegna del tapiro d’oro

View this post on Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Romina Carrisi, svela un segreto ai fan: “Due minuti sottosopra e mi passa” – VIDEO

Ambra Angiolini in prima battuta sembra essere stata presa di mira dall’inviato del tg satirico “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli, che le ha consegnato il famosissimo tapiro d’oro per la fide della relazione con il mister Massimiliano Allegri.

La vicenda ha creato non poche polemiche, il web si è mobilitato per Ambra, mosso in prima battuta da un lungo e sentito post scritto dalla figlia Jolanda: “Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro”. Inizia così il messaggio divulgato dall’adolescente, ferita e rammaricata per quanto la madre stesse vivendo. “So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino?… La colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? … E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere“.

Un lungo, lunghissimo messaggio che sembrava essere una vera lezione al mondo giornalistico, di fronte a tanta rabbia e risentimento, centinaia di Vip hanno avvalorato il pensiero della teenager così come la ministra Bonetti che in un passaggio sulla vicenda dichiara “sono andati dalla donna e non dall’uomo”.

Ebbene, dopo tante, tantissime e forse troppe parole profuse sulla vicenda in favore (giustamente) di Ambra Angiolini. Spunta però una dichiarazione della redazione di “Striscia la Notizia” nella quale si evince che l’attrice sapeva della consegna del tapiro. Era a conoscenza di tutto e si era rassicurata che il servizio fosse montato in maniera corretta e non stravolto.

Ambra al momento non ha profuso parola in merito, come finirà la faccenda?