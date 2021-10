Antonio Ricci massacra i Ferragnez: per loro parole critiche e pesanti e sul loro futuro espone la sua teoria funesta

Antonio Ricci non si espone quasi mai pubblicamente se non attraverso il suo tg satirico di Canale 5. Con “Striscia la notizia” da oltre 30 anni rappresenta la voce che fa la differenza in tv e anche se a volte il suo pensiero è contrastante e non facile da digerire non si tira mai indietro.

Questa volta però ha stupito un po’ tutti e in una intervista a Tpi il patron di “Striscia la notizia” si è concesso in prima persona e ha affrontato molti argomenti. Tra questi si è lasciato andare sui Ferragnez. A loro non ha riservato belle parole ed in particolare per Fedez ha lanciato alcune critiche.

Antonio Ricci contro i Ferragnez, teoria funesta

Antonio Ricci non ha avuto peli sulla lingua nel parlare di Chiara Ferragni e Fedez. Contro di loro si è scagliato con parole molti forti e per nulla carine. “Tra dieci anni immagino Chiara Ferragni senza Fedez. Lei una signorina borghese bien élevée, lui tamarrissimo: un maschio alfetta” ha spiegato il produttore televisivo di Canale 5.

Ricci dunque non ama affatto la coppia stellata italiana, forse una delle più note degli ultimi anni, anzi. Secondo l’ideatore del tg satirico, i due non avrebbero nemmeno lunga vita insieme e Ricci immagina anche come possa finire tra di loro: “Lei lo farà fuori versandogli una pozione nella Coca Cola e farà in modo che la colpa ricada su J-Ax”.

Un piano perfetto e diabolico quello immaginato da Ricci che parlando di Fedez ha tirato in ballo anche il suo collega nonché ex amico, J-Ax. I due hanno collaborato per un periodo insieme facendo scintille a livello musicale e avevano anche fondato una casa di produzione, poi d’improvviso tutto è finito. I due hanno litigato e la magia del rap che c’era tra di loro si è spezzata.

Insomma i Ferragnez sono stati praticamente massacrati da Antonio Ricci che, come nel suo stile, anche questa volta è stato dissacrante.

Proprio lui durante la conferenza stampa per il lancio di “Striscia la notizia” aveva ricordato: “Il politicamente corretto mi offende, perché io appartengo a un movimento religioso che prevede la satira, l’esagerazione“.