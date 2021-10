Beyoncé, un lato B da favola: lo mostra a tutti davanti allo specchio – FOTO

Beyoncé ha fatto alzare la temperatura al suo pubblico mostrando la parte più in vista del suo fisico: la regina del pop è una bomba di sensualità

La regina del pop internazionale non poteva che essere una delle più apprezzate cantanti anche sui social, dove conta un seguito di 213 milioni di follower, un numero impressionante.

Questa volta gli scatti sono davvero bollenti: Beyoncé si è lasciata immortalare davanti allo specchio in tutto il suo splendore e in poco tempo ha ricevuto una valanga di commenti (27mila) e like (oltre 2 milioni e 600mila).

Beyoncé, la serie di foto che manda in delirio i fan

