Cara Delavigne, la rivelazione inaspettata: “Ora mi sento più a mio agio”

Cara Delevigne al centro del mirino: spunta una rivelazione che ha stupito il web. Ecco di cosa stiamo parlando, tutti i dettagli

Classe 1992, inglese, Cara Delavigne è un’attrice e supermodella che con la sua bellezza ha conquistato milioni di fan da tutto il mondo. La sua fama è internazionale e il suo talento è conosciuto da tutti.

In questo ultimo periodo si è sentito molto parlare di lei, visto che ha fatto delle rivelazioni importanti sulla sua vita e in particolare sul suo passato. Nel corso di un’intervista ha, infatti, raccontato una parte che ha sbalordito il web.

Cara Delavigne, quando ha perso la verginità?

E’ molto attiva sui social dove è seguita da quasi quarantaquattro milioni di follower con i quali condivide alcuni scatti mozzafiato e alcune foto di progetti a cui lavorato.

Cara Delavigne è una ragazza riservata, semplice e naturale, ultimamente ha però parlato della sua vita e in particolare di un periodo particolare del passato. Alla comica Whitney Cummings ha rivelato il momento in cui ha perso la verginità: “Non ho perso la verginità fino a quando non ho compiuto 18 anni. Non sono stata sicura di me stessa nella sfera sessuale per tantissimo tempo, ma non mi ero chiesta cos’è che volessi davvero”.

In un’altra occasione ha poi spiegato che il suo orientamento sessuale cambia continuamente. Nel podcast ‘Reign’ ha dichiarato: “Il modo in cui mi definisco cambia ogni volta, che sia pansessuale, bisessuale. Non lo so. Ora mi sento più a mio agio nell’essere bisessuale rispetto al passato”.

Recentemente Cara Delavigne è apparsa nella serie Lady Parts che sembra aver ottenuto ottimi risultati. L’attrice è ancora molto giovane ed ha tante esperienze da vivere, la sua carriera è appena iniziata e a quanto pare il decollo è stato strepitoso. I fan la adorano per la sua bellezza e il talento inconfondibile.