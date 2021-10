Caterina Balivo perde la camicia e rimane scoperta; la FOTO del piccante imprevisto

Caterina Balivo bellissima nel suo outfit autunnale: durante la corsetta la camicia si solleva creando un piccante imprevisto.

Caterina Balivo anche oggi ci ha deliziati con una sequenza di foto che la ritraggono in splendida forma – come sempre – e con un imprevisto piccante che è stato subito oggetto di commenti. Ogni outfit che la conduttrice propone è curato e trendy. Mai volgare e ad alto tasso di seduzione.

Attualmente Caterina non ha un programma in RAI e questo genera non poche tensioni sul web da parte dei followers che invece la rivorrebbero in televisione. Al momento, la Balivo pare comunque avere una vita frenetica seppur lontana dai riflettori; tra momenti di shooting a quelli promozionali e poi i momenti dedicati ai propri cari, non si fa mancare nulla.

Caterina Balivo, vittima di un incidente bollente: perde la camicia

Lo avevamo già anticipato, la conduttrice campana oggi ci ha deliziati con un post che comprende ben cinque foto scattate a sequenza provocando un turbinio di emozioni. Lo stile è casual composto da camicia – quest’ultima diventa protagonista dell’incidente sexy – ed un pantalone blu con tanto di volant bianchi lungo la caviglia. Il cappello blu e le sneakers determinano lo stile sportivo e perfetto per il giorno.

Caterina si trova su un ponte e cammina leggiadra…fa un salto e questo provoca l’incidente sexy perché come si vede anche nelle altre fotografie, la camicia – a causa della foga del momento – si solleva mostrando la pelle nuda e poi cede dalle spalle quasi a perdersi. Il momento è stato tutto immortalato ed i fans ringraziano per la visione.

“My dream is to fly over the rainbow so high…” (per veri nostalgici intenditori 🥰) scrive la conduttrice proponendo un brano di qualche anno fa. I fans club sono pazzi di lei: “Look strepitoso😍sei IMMENSA Queen ❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏” parole che scaldano il cuore della destinataria di queste attenzioni.