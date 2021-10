Debutta questa sera a “Ballando con le stelle” Morgan, pronto a mettersi in gioco come ballerino. Ripercorriamo alcuni momenti della sua carriera e vita privata

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle che prenderà il via questa sera, sabato 16 ottobre, su Rai 1. Milly Carlucci presenterà ufficialmente al pubblico il nuovo cast che scenderà in pista dinnanzi alla giuria. Tra i concorrenti presente anche Morgan che porterà in scena la sua eccentricità e personalità spesso discussa. La volontà della presentatrice, che ha insistito molto per averlo, è quella di poter mostrare un lato inedito della persona che si nasconde dietro l’immagine artistica.

Chi è Morgan: tutto sul concorrente di Ballando con le stelle

Un nome d’arte ispirato a Henry Morgan e scelto da Marco Castoldi per intraprendere la carriera da musicista. Una passione la sua che sembra essere nata con lui e che lo ha portato da bambino a iniziare a studiare chitarra e pianoforte.

Nel 1991 fonda insieme ad Andrea Fumagalli, Stefano Panceri -sostituito poi da Sergio Carnevale- e Marco Pancaldi -sostituito da Livio Magnini- il gruppo dei Bluvertigo. Inizia così la sua ascesa artistica. Se con il primo album, “Acidi e basi“, iniziano a farsi strada sulla scena musicale, sarà con il secondo progetto “Metallo non metallo” che raggiungeranno il successo. Quasi mezzo milione di copie vendute e un MTV Europe Music Award ricevuto nella categoria “miglior artista/gruppo europeo”.

I componenti dei Bluvertigo iniziano a dedicarsi a progetti solisti nei primi anni Duemila, pur non abbandonando definitivamente il gruppo che si riunirà in diverse altre occasioni nel corso degli anni. Morgan si fa così strada come solista. Il suo primo disco “Canzoni dell’appartamento” riceve un ottimo responso e gli permette di vincere il Premio Tenco. Il cantautore scrive testi, compone musica e lascia la sua impronta sulla scena musicale italiana.

Nel 2008 inizia il suo percorso televisivo come giudice di X Factor, esperienza che ripeterà per ben sette edizioni, vincendone cinque. Tra gli artisti lanciati nel programma e guidati dall’artista troviamo nomi di spicco come Marco Mengoni, Chiara Galiazzo e Michele Bravi. Nel 2016 viene chiamato come giudice nel talent di Amici e l’anno successivo accetta il ruolo di direttore artistico. Esperienza che lascerà incompleta a causa di alcuni dissapori con gli alunni e gli autori.

Nel corso degli anni ha fatto piuttosto discutere per il suo carattere, per dichiarazioni rilasciate -come quelle sulle droghe che gli sono costate un Festival di Sanremo- e comportamenti sopra le righe. Si ricorda la discordia con Bugo al Festival di Sanremo 2020 quando decise di modificare il testo della canzone “Sincero“, portando il collega ad abbandonare il palco. La coppia venne squalificata dalla gara.

Anche la sua vita sentimentale è stata spesso al centro di discussione pubblica. Dalla travagliata relazione con Asia Argento, dalla quale è nata la figlia Anna Lou, alla storia con la giovanissima Jessica Mazzoli, conosciuta durante la sua partecipazione a X Factor. Anche da quest’ultima ha avuto una figlia, Lara, sebbene Mazzoli abbia più volte accusato Morgan di essere stato un padre totalmente assente. Lo scorso anno l’artista ha dato il benvenuto alla terza figlia, Maria Eco, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo.

Milly Carlucci ha dichiarato di aver insistito molto per poterlo avere nel cast di Ballando con le stelle e di essere molto amica di Morgan. La conduttrice spera possa rivelare al pubblico una parte inedita di sé. Come se la caverà? Per scoprirlo non perdete l’appuntamento con lo show di Rai 1.