Eros, Michelle e Aurora di nuovo insieme , il motivo è clamoroso – FOTO

Eros, Michelle e Aurora, finalmente di nuovo insieme, felici come una volta. La foto scioglie i cuori di milioni di nostalgici.

Uno scatto di famiglia davvero unico, per la gioia di milioni di fan Eros, Michelle ed Aurora sono di nuovo insieme. Agli inizi degli anni ’90 la storia d’amore tra il cantante e la modella ha fatto sognare ad occhi aperti, Eros e Michelle erano l’emblema della passione, della bellezza, della vita.

Un matrimonio in grande stile, una vera favola, dopo la nascita della piccola Aurora ha sugellato un momento davvero felice. Purtroppo però la favola non ha avuto il lieto fine ed i due artisti hanno scelto di separarsi per sempre. Eros era follemente innamorato di Michelle, ma pare che il motivo dell’allontanamento sia stato l’avvicinamento della conduttrice ad una setta satanica.

Quando Ramazzotti mise davanti il fatto compito la moglie, o me o la setta, lei scelse la setta. Sono stati anni difficili, fatti di alti e bassi, nel corso del tempo ognuno ha trovato un suo equilibrio con persone diverse e tutto sembra andare per il meglio.

La foto ha emozionato tutti: “Siete bellissimi”

Un allegro pranzo in famiglia con foto ricordo per suggellare il momento felice. Al centro vediamo sorridente lo chef Paolo Benigni, proprietario del ristorante Patanegra di Paratico, a Brescia, al confine con Bergamo.

Michelle, Eros ed Aurora sorridono come se il tempo non fosse mai passato, come se tutto fosse sempre uguale e molti fan si sono chiesti come sarebbe stato. L’amore tra Eros e Michelle ha fatto sognare milioni di italiani, entrambi bellissimi, entrambi spinti dalla passione e dal desiderio, entrambi invincibili insieme.

Negli anni Michelle ed Eros hanno avuto un rapporto speciale, anche per Aurora, la loro splendida ragazza ormai adulta. La stima e l’affetto reciproco non si è perso, entrambi hanno remato verso un’unica direzione, il bene di Aurora, che nonostante la separazione dei genitori ha vissuto e vive in un ambiente sereno, gioviale, sano.

Tutti e tre non si vedono spesso insieme, dallo scatto si nota che i loro occhi brillano di felicità, probabilmente non solo hanno vissuto un momento felice ma ne hanno regalato anche uno ai milioni di fan.