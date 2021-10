Federica Nargi, l’apertura di gambe è spettacolare: in primo piano il bollente dettaglio fisico – FOTO

Federica Nargi, l’ex velina si scatena in acrobazie ed aperture di gambe che lasciano col fiato sospeso.

E’ lei la concorrente più bella del cast di “Tale e Quale” che sta mostrando puntata dopo puntata di avere del talento e tanta voglia di mettersi in gioco, unita anche ad una forte vena autoironica non alla portata di tutti. Federica Nargi è uno splendore di ragazza, non alludendo solo al fisico da modella che tutti ormai conosciamo, ma per l’impegno e la dolcezza con cui ogni puntata si pone davanti ai Giudici dello show che decretano a fine puntata il vincitore.

Se nelle prime esibizioni ha mostrato qualche insicurezza sul canto, pian piano sta sbocciando riuscendo a donarci delle belle esibizioni, bei momenti di spettacolo. L’ultima foto lascia spazio anche ad una forte carica erotica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo pazzesca, per ‘Star in the Star’ si presenta con l’abito trasparente ed in pizzo – VIDEO

Federica Nargi, l’apertura di gambe scatena le fantasie del web

View this post on Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei bellissima Giorgia” La Palmas offre una minigonna al limite del legale: è divina – FOTO

Nella puntata di ieri abbiamo assistito ad una Federica completamente differente: la sua trasformazione in Heather Parisi ha sicuramente sorpreso i telespettatori…era difficile scorgere la Nargi sotto tutto quel trucco per rendere l’esibizione di alto livello e molto credibile.