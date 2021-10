Al “GF Vip” serata scoppiettante: nella casa di Cinecittà entrano due grandi nomi. Il giovane è senza parole

Si va avanti con il “Grande Fratello Vip” giunto alla sua sesta edizione ed un favore di pubblico che non cessa. Del resto anche quest’anno Alfonso Signorini ed il suo staff sono riusciti a mettere in piedi una grande squadra di concorrenti.

Punta di diamante è senza dubbio Manuel Bortuzzo, il nuotatore oggi sulla sedia a rotelle per via di un colpo di pistola che gli ha cambiato la vita. Ma con la sua forza, la sua giovane età e la voglia di vivere Manuel non si arrende e con il reality di Canale 5 si è voluto mettere ulteriormente alla prova. Ieri sera un ingresso a sorpresa per lui.

NON PERDERTI ANCHE — > Gf Vip terrore nella casa: sta male e arriva il dottore. Le condizioni

“GF Vip”, arrivano grandi nomi in casa

View this post on Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

NON PERDERTI ANCHE — > Federica Pellegrini nel mirino di “Striscia la Notizia”. Il motivo sconvolgente del Tapiro consegnato da Staffelli

Due grandi nomi e campioni del nuoto sono arrivati ieri sera nella casa del “Grande Fratello Vip”. Si tratta di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini che hanno fatto una bellissima sorpresa proprio a Manuel Bortuzzo.

Il giovane nuotatore già in passato aveva conosciuto i due campioni. Con loro e Raul Bova ha girato, infatti, una docu-fiction, “Ultima Gara” sui valori dell’amicizia e dello sport. Anche nella casa di Cinecittà Rosolino e Magnini hanno ribadito la forza e la tenacia di un giovane che nemmeno nel momento più buio della sua vita si è arreso.

“Sai quante cose abbiamo in comune – ha esordito Rosolino – Stai vivendo una bella esperienza e devi continuare a giocare così, anche con qualche strategia, perché fa parte del gioco” gli ha ricordato sottolineando che la “forza incredibile” che ha tirato fuori nel momento più difficile della sua vita lo aiuterà anche adesso. “Il suo pedigree di atleta e nuotatore lo aiuterà tantissimo”, ha aggiunto.

Per Filippo Magnini la partecipazione al “Grande Fratello Vip” per Manuel rappresenta solo l’ennesima occasione per dimostrare il suo valore: “riuscirà alla fine a ottenere tutto quello che vuole. Manuel, quando inizierai il tuo percorso sportivo fuori troverai me e Massi in piscina” ha aggiunto l’atleta.

Magnini e Rosolino sono stati poi raggiunti da un altro grande campione che oggi si trova come concorrente nella casa più spiata d’Italia, Aldo Montano.

Lo schermidore ha ricordato: “Nel 2004 abbiamo preso la medaglia alle Olimpiadi”. E così tutti insieme si sono abbracciati e hanno ricordato a Manuel che l’unione fa la forza.