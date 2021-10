Lazio-Inter, le pagelle e il tabellino del big match andato in scena allo stadio Olimpico di Roma.

La Lazio, dopo la debacle contro il Bologna, ospita l’Inter allo stadio Olimpico. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha vissuto una pausa per le Nazionali davvero difficile, ma per fortuna è riuscita a recuperare Ciro Immobile. L’Inter, invece, nonostante la gara difficile è riuscita a vincere con il Sassuolo in rimonta.

La partita è stata divertentissima. I nerazzurri partono benissimo e passano in vantaggio con Perisic che trasforma un calcio di rigore. La Lazio non riesce minimamente a reagire e si rende protagonista di uno sterile possesso palla. Nella seconda frazione, la musica cambia completamente. Ciro Immobile ristabilisce la parità (sempre su rigore), mentre Felipe sigla il gol del due a uno. Quest’azione fa inferocire i nerazzurri: la banda di Sarri gioca nonostante Di Marco sia a terra (causa infortunio). La squadra di Inzaghi voleva che Immobile e compagni si fermassero. Nei minuti di recupero, Milinkovic-Savic trafigge per la terza volta Handanovic con un colpo di testa portentoso. Giallo al termine della partita: Luiz Felipe voleva scherzare con il suo amico fraterno Correa ma quest’ultimo ha reagito in mal modo. Il difensore biancoceleste è scoppiato in un pianto dirotto.

Lazio-Inter le pagelle e il tabellino

Lazio (4-3-3): Reina 6.5; Marusic 6, Luiz Felipe 6, Patric 6.5, Hysaj 5; Milinkovic-Savic 7, Leiva 6.5, Basic 5.5; Felipe Anderson 6.5, Immobile 6.5, Pedro 5.5. All.: Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 6, De Vrij 5.5, Bastoni 6; Darmian 6, Barella 6, Brozovic 5.5, Gagliardini 6, Dimarco 5.5; Dzeko 5.5, Perisic 6.5. All.: Inzaghi.

Reti: 12′ Rigore Perisic, 64′ Rigore Immobile, 81′ Felipe Anderson

Ammoniti: Basic (L), Gagliardini (I), Bastoni (I), Milinkovic Savic (L), Anderson (L), Lautaro Martinez (I)

L’Inter, prima di disputare il prossimo big match contro la Juventus, sfiderà lo Sherif in Champions League. La Lazio, invece, prima ospiterà il Marsiglia in Europa League e poi andrà a far visita al Verona.