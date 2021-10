I Maneskin approdano in America: l’incredibile annuncio, fan in estasi

Continuano a volare alto i Maneskin che dopo l’uscita del nuovo singolo “Mammamia” sono pronti a volare oltreoceano. Ecco l’ultimo annuncio che ha entusiasmato i fan

Il loro successo non sembra intenzionato ad arrestarsi e il riscontro ottenuto con il nuovo singolo “Mammamia” ne è una prova. In vetta alle classifiche mondiali delle piattaforme digitali, i Maneskin sono attualmente impegnati in un tour promozionale che li sta portando a esibirsi in giro per l’Europa. Negli ultimi giorni un annuncio inedito ha però spiazzato ed entusiasmato i loro fan.

I Maneskin alla conquista di Los Angeles: la band è inarrestabile

Prima dell’inizio del tour che li porterà nel 2022 a solcare i palchi delle principali città europee, i Maneskin avranno l’opportunità di realizzare un sogno. L’annuncio arriva proprio dalla band che comunica ai fan di essere stata invitata a partecipare a un prestigioso evento.

Si tratta dell’iHeartRadio Alter Ego 22, un concerto evento che riunirà esponenti della musica rock alternativa. I Maneskin saliranno sul palco del rinomato Forum di Los Angeles, in quella che sarà la loro prima esibizione in terra americana. L’evento si terrà il prossimo 15 gennaio.

“Non vediamo l’ora di fare rock con voi a LA“, scrive l’account di iHeartRadio, una delle piattaforme radio online più conosciute e ascoltate negli Stati Uniti. La band italiana non sarà sola, anzi. Accanto a loro nomi di artisti di fama mondiale come i Coldplay, gli Imagine Dragons, i Kings of Leon e i Twenty One Pilots.

Un’occasione davvero straordinaria per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest hanno visto la loro popolarità crescere a dismisura. La loro musica viene suonata in tutto il mondo e i fan si moltiplicano di giorno in giorno.

L’evento che si terrà a Los Angeles darà modo ai Maneskin di farsi conoscere anche in America dove tuttavia alcuni brani -come “Beggin” e “I wanna be your slave“- hanno già avuto modo di dominare le classifiche degli ultimi mesi.