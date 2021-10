“Quanta bellezza tutta insieme”. Rosaria Cannavò: mini dress con posa sensuale. Stacco di gambe da infarto – FOTO

Rosaria Cannavò. L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” 2021 dà spettacolo sui social. Le immagini che condivide su Instagram sono un trionfo di bellezza e sensualità

Classe 1983, la siciliana Rosaria Cannavò è una showgirl affermata, celebre per aver fatto parte del cast di numerosi programmi tra la televisione di stato e le reti Mediaset. Tra i più celebri ricordiamo: “Sarabanda”, “I Raccomandati”, “I Migliori Anni”, “Paperissima” e “Un, Due, Tre… Stalla”.

Pochi mesi fa si è resa protagonista di uno dei reality più seguiti del piccolo schermo, “L’Isola dei famosi”. É entrata a gara già avviata, la sua permanenza, però, non è durata a lungo. É stata eliminata in corso d’opera per gli scontri dovuti al suo carattere peperino. Non sono mancati i battibecchi con gli altri vip presenti sulle spiagge dell’Honduras.

Rosaria Cannavò show: lo stacco di gambe sui social manda i fan fuori di testa

