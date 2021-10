Royal Family, Principe William messo ko: l’attacco più pesante. Il motivo è Harry

Scoppiano polemiche contro il Principe William. Una sua dichiarazione è finita nel mirino per colpa del fratello Harry. Ecco il motivo.

Polemiche, attacchi e critiche. Il Principe William è finito nel mirino per colpa di Harry attirando a se commenti negativi a seguito di alcune sue parole. Il retroscena spiazzante non solo ha messo ko il Duca di Cambridge, ma ha contribuito a rendere ancora più tesi i rapporti tra i due fratelli.

I figli di Lady Diana e Carlo nell’ultimo anno sono sempre più lontani a seguito dell’addio di Harry da Palazzo: la Mexgit ha incrinato il rapporto dei Sussex con tutta la Royal Family. Un tempo inseparabili i due sono distanti come non mai e la nuova polemica scoppiata contro William a causa di Harry non ha fatto altro che peggiorare la delicata situazione.

Il tutto è successo a seguito di una dichiarazione dell’erede al trono legata a temi ambientali. Parole che non sono state condivise portandolo ad essere attaccato per via dei comportamenti del fratello minore.

Principe William, l’attacco più pesante per colpa di Harry

William è finito al centro delle polemiche per via di un suo commento legato a temi ambientali. In particolare il Duca ha attaccato l’attore di Star Trek, William Shatner, in quanto non ha apprezzato il suo decollo nello spazio su un razzo targato Jeff Bezos.

Per il Principe questo tipo di viaggi distraggono l’opinione pubblica dalle tematiche ambientali, oltre che comportare un grande dispendio di risorse: le problematiche legate al cambiamento climatico per il reale dovrebbero avere la priorità. Il Royal ha espresso questa sua visione alla Bbc, a seguito del suo primo premio per cinque progetti legati all’ambiente, l’Eartshot Prize.

Il suo commento ha scatenato la bufera: in particolare Martin Daubney, vice leader del “The Reclaim Party”, ha criticato pesantemente il Duca invitandolo ad affrontare Harry e i suoi viaggi sui jet privati piuttosto che dire la sua su quelli spaziali.

Sui social Daubney si è scagliato contro il reale sottolineando come dovrebbe pensare a confrontarsi sulle scelte ambientali della sua famiglia, piuttosto che quelle degli altri.