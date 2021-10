Manuela Arcuri questo pomeriggio è stata ospite di “Verissimo”. A Silvia Toffanin ha raccontato tante verità

La primissima ospite di questo pomeriggio di “Verissimo” è stata Manuela Arcuri, la bella attrice protagonista di tante fiction di successo ma che non vediamo da un po’ sul piccolo schermo.

È stata lei a “ritirarsi” dopo la nascita del figlio Mattia per dedicarsi a lui anima e corpo. Lo ha detto più volte in questi anni e anche oggi davanti a Silvia Toffanin lo ha ribadito spiegando di non essersene pentita affatto ma che lo rifarebbe senza remore.

Per lei la famiglia è tutto ed il senso di unione e amore lo deve tutto ai suoi genitori che, nonostante siano separati, a lei e ai suoi fratelli, hanno sempre dato l’esempio di essere uniti, di amarsi e cercarsi nei momenti belli come in quelli brutti.

Manuela Arcuri è decisa, a Silvia Toffanin: “Lo farei”

Di famiglia Manuela Arcuri ha parlato a lungo con Silvia Toffanin. Del suo amore con il compagno Giovanni con il quale è insieme da 10 anni, quello di suo figlio Mattia e del futuro. Non ha escluso il matrimonio in Italia Manuela che con Giovanni è sposata a Las Vegas. “Penso di sì, spero di sì, sto aspettando la proposta – ha detto in modo ironico l’attrice – vogliamo farlo ma abbiamo dato la priorità al figlio”.

E proprio sui figli Silvia Toffanin ha chiesto in modo diretto alla Arcuri: “I giornali parlano molto di te, è vero che non vorresti un altro figlio?” Pronta la risposta dell’attrice: “Non è vero. C’è stato un primo periodo, dopo Mattia, in cui l’ho pensato perché con lui è stato impegnativo e per questo ho lasciato il mio lavoro”.

Ad oggi però Manuela ha trovato l’equilibrio familiare e dunque, ha precisato: “Lo farei, ci stiamo provando e se non arriva stiamo valutando anche l’ipotesi dell’adozione, mi piacerebbe regalare a chi non ha avuto la mia stessa fortuna, una famiglia bella come la nostra”.

La Arcuri è decisa, ad oggi vuole un secondo figlio e se non verrà naturalmente è pronta a provare altre strade. “Ci stiamo provando in maniera spontanea e naturale ma tra un annetto ci dovremmo impegnare seriamente” ha specificato a Silvia Toffanin che le ha chiesto se si è data del tempo.

Proverà a farsi aiutare dalla scienza se serve tenendo la porta aperta all’adozione sulla quale si sta già informando.