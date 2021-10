Curiosi di scoprire come sia realmente la cantante Anna Tatangelo nella realtà? L’ultimo scatto senza trucco non lascerà spazio a dubbi.

Nata in provincia di Frosinone e celebre al pubblico italiano dal suo esordio da vincitrice per la categoria giovani al “Festival di Sanremo” nel 2002, l’artista canora classe 1987, Anna Tatangelo, ha colto l’occasione più volte nel corso della sua carriera per parlare della figura femminile, delle sue fragilità, ma anche dei suoi punti di forza e della possibilità di rinascere dalle proprie ceneri.

Otto album pubblicati. L’ultimo proprio in questo 2021, dal titolo di “Anna Zero“, nonché potente allusione ad una nuova ripartenza. Sia dal punto di vista professionale e privato. La cantante ha anche partecipato a molteplici trasmissioni sul piccolo schermo, ricoprendo di volta in volta ruoli differenti. Dalle veci di concorrente per “Ballando Con Le Stelle” o “Celebrity MasterChef Italia”, a quello di giurata inizialmente per “Miss Italia”, “X Factor” e “All Together Now“, fino all’attuale esperienza di conduttrice esclusiva per “Scene Da Un Matrimonio“. Ad oggi, Anna, che ha costantemente adottato diversi tocchi di stile con il passare degli anni, continuando a tener ben viva un’immagine di sé stessa al passo con i tempi, e soprattutto in ottima forma, ha deciso di condividere con i suoi fan uno scatto che mostrerebbe la sua bellezza “al naturale”. Ovvero senza make-up o traccia d’altro artificio.

Anna Tatangelo: la FOTO senza trucco è da non credere: tutta un’altra storia

Uno dei suoi ultimi scatti, realizzati di fronte ad uno specchio, lascerebbe sì intravedere una messa in piega favolosa ed una manicure dai toni pastello, ma al contempo un ritratto dell’artista privato dalla necessità di apparire perfetta. Leggere occhiaie, e segni di quella “vera bellezza“, ad oggi probabilmente per alcuni in disuso, renderebbero infatti la cantante agli occhi dei suoi ammiratori ed ammiratrici ancor più affascinante.

Inoltre, dall’istantanea appare visibile una cura assai particolare per le sopracciglia, sottolineando ma folte e perfettamente disegnate sul volto. Anna è sicuramente cambiata da quella che fu la sua apparizione d’incipit sul palco scenico più seguito della penisola ad inizio anni 2000.

Eppure, la dedizione verso lo sport, la cura per la beauty routine, e nessun timore di apparire com’è realmente, la starebbero mettendo in luce come una delle donne più stimate della televisione. Oltre che, ad oggi, una conduttrice professionale ed attenta alle esigenze dei telespettatori.