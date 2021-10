Barbara D’Urso, dopo la fine di Domenica Live, i weekend li trascorre così: lo scatto pubblicato a Milano che ha diviso i suoi followers di Instagram

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più famose della nostra televisione, e negli ultimi anni l’abbiamo vista raggiungere un successo senza precedenti. I suoi programmi hanno preso sempre più spazio su Canale Cinque e questo divise molto i telespettatori, c’era chi era felice di vederla così spesso e chi invece pensava che fosse tutto troppo eccessivo. Gli ascolti infatti sono calati notevolmente e pian piano le sono stati tolti ben due programmi, mentre Silvia Toffanin è approdata anche di domenica al suo posto.

Barbara D’Urso bellissima di domenica: sotto al post è polemica

È strano non vedere più Barbara in televisione di domenica, con i suoi momenti e con i suoi ospiti, e oggi ha pubblicato un post per far vedere come sta procedendo questa sua giornata lontana dalla televisione. Nei commenti i suoi followers si dividono: qualcuno le ha scritto di sentire la sua mancanza, qualcun altro invece l’ha presa in giro per non essere più in televisione oggi che è domenica. C’è chi l’ha difesa da tanta cattiveria, ricordando che Barbara per molti anni è stata comunque una grande protagonista e che fa bene adesso a godersi i weekend con la sua splendida famiglia, dopo una intera settimana trascorsa negli studi di Pomeriggio Cinque con il suo talk pomeridiano.

Nello scatto che ha pubblicato è semplicemente bellissima, con un fisico da far invidia a tanti come sempre. Nel giro di pochissimi minuti ha raggiunto tantissimi likes.