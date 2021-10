Eleonora Incardona sta trascorrendo dei meravigliosi giorni a Venezia: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo ha fatto record di likes in pochissimi minuti

Eleonora Incardona è diventata nota nel mondo dello spettacolo per essere la fidanzata del fratellastro di Diletta Leotta, Mirko Manola. La ragazza ha provato più volte ad entrare nel mondo dello spettacolo. Classe 1991, ha trent’anni ed è una bellissima donna che lentamente sta conquistando sempre più persone sui social. Il suo profilo di Instagram conta migliaia di followers e i post che pubblica collezionano innumerevoli likes e commenti di apprezzamento.

Eleonora Incardona a Venezia: l’influencer incanta tutti sui social

Eleonora è divenuta nota per essere la fidanzata del fratellastro da parte di madre della famosa conduttrice sportiva, Diletta Leotta. Tra lei e Mirko c’è una differenza d’età, ma questo non sembra essere affatto un problema per loro da quello che possiamo vedere. In tutte le loro apparizioni mondane, appaiono sempre molto complici e affiatati. L’ultima volta che li abbiamo visti insieme è stato proprio in occasione del compleanno di Diletta. Anche se il suo nome è balzato sulle maggiori riviste di gossip, non c’è ancora stato un vero e proprio debutto nel mondo dello spettacolo. Intanto si sta godendo questi primi freddi nella meravigliosa Venezia: ha pubblicato una foto che ha incantato tutti scattata proprio nella meravigliosa cartolina di una delle città più amate e senza ombra di dubbio più belle del mondo.

Eleonora, con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram, ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento. “Sei bella tu e Venezia” scrive qualcuno sotto al suo ultimo post.