È morta in ospedale la ragazza di 15 anni che lunedì scorso era stata travolta da un camion a Capriolo, in provincia di Brescia, mentre andava a scuola.

Non ce l’ha fatta la ragazza di 15 anni che lunedì scorso era stata travolta da un camion mentre andava a scuola a Capriolo, in provincia di Brescia. L’adolescente è deceduta venerdì, dopo giorni di agonia, in ospedale a Bergamo, dove era stata trasportata dai soccorritori giunti sul posto. A nulla sono serviti, purtroppo, i disperati tentativi dei medici di tenerla in vita. I familiari hanno già ha concesso l’autorizzazione per l’espianto e la donazione degli organi.

Brescia, travolta da un camion mentre va a scuola: ragazza di 15 anni muore dopo giorni di agonia

Sotto choc l’intera comunità di Capriolo, in provincia di Brescia, che piange la scomparsa di Larissa David, ragazza di 15 anni deceduta venerdì all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Larissa, secondo quanto riporta la redazione de Il Giorno, nella mattinata di lunedì scorso, 11 ottobre, era uscita di casa per recarsi all’Istituto tecnico Einaudi di Chiari che frequentava. Mentre attraversava la strada, in via IV novembre all’altezza dell’incrocio con via Roma, per raggiungere la fermata dell’autobus, un camion che trasportava del latte l’ha investita e trascinata per alcuni metri sull’asfalto. Il conducente del mezzo si è fermato ed ha chiamato i soccorsi.

Leggi anche —> Parte un colpo di fucile in casa: muore ragazza di soli 15 anni

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla 15enne e l’hanno trasportata d’urgenza presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivata in condizioni disperate ed è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvarle la vita, venerdì il cuore di Larissa ha smesso di battere. La famiglia, scrivono i colleghi de Il Giorno, ha già autorizzato la donazione degli organi.

Leggi anche —> Lucrezia Di Prima, si concludono tragicamente le ricerche: il fratello confessa

Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Boario che hanno provveduto agli accertamenti ed ora stanno cercando di ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Diffusasi la notizia della morte, tutta la comunità di Capriolo si è stretta intorno alla famiglia della 15enne colpita dall’improvvisa tragedia.