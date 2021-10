Cagliari-Sampdoria: le pagelle e il tabellino dell’incontro

Sta per calare il sipario allo stadio Unipol Domus, dove è in corso Cagliari-Sampdoria, confronto valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Mancano pochi minuti al triplice fischio del match tra Cagliari e Sampdoria che, al momento, vede in vantaggio i padroni di casa per 2-0. La partita si sblocca dopo soli quattro minuti grazie alla rete di Joao Pedro che insacca il pallone con un colpo di testa ravvicinato su un cross dalla sinistra di Keita. Pochi minuti dopo la rete del vantaggio, Mazzarri perde Dalbert per infortunio che lascia il posto a Deiola. Nella ripresa, al 75′, i rossoblù trovano il raddoppio. Caceres raccoglie una respinta al limite dell’area di rigore, controlla, e scaglia un destro di potenza: il pallone impatta sulla schiena di un avversario e si insacca alle spalle di Audero. Ad otto minuti dal termine, gli ospiti riaprono il match grazie a Thorsby che sfrutta un assist di Caputo e di testa realizza il 2-1 sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Cagliari-Sampdoria: il tabellino e le pagelle del lunch match

In virtù della vittoria che sta maturando tra le mura amiche, la squadra di Mazzarri lascerebbe l’ultimo posto in classifica e la zona retrocessione salendo in 17esima posizione a quota 6 punti. Davanti ai sardi, a pari merito, proprio il club blucerchiato che incasserebbe la quarta sconfitta stagionale.

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Caceres 6, Godin 5,5 (58′ Ceppitelli 6), Carboni 5,5; Lykogiannis 6, Nandez 6, Strootman 5,5, Marin 5,5, Dalbert 6 (12’ Deiola 6); Keita 6 (87′ Pavoletti s.v.), Joao Pedro 6. A disposizione: Radunovic, Altare, Aresti, Bellanova, Zappa, Oliva, Grassi, Pereiro, Farias. Allenatore: Walter Mazzarri 6.

Sampdoria (4-4-2): Audero 5,5; Bereszynski 5,5 (87′ Depaoli s.v.), Yoshida 6, O. Colley 6, Augello 5,5 (64′ Murru 6); Candreva 6, Thorsby 5,5, Silva 5,5, Askildsen 6 (64′ Verre 6); Gabbiadini 6 (54’ Caputo 6), Quagliarella 6. A disposizione: Falcone, Chabot, Ekdal, Ciervo, Dragusin, A. Ferrari, Yepes Laut, Trimboli. Allenatore: Roberto D’Aversa 5,5.

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione AIA di Ostia Lido.

Reti: 4’ Joao Pedro (C), 75′ Caceres (C), 82′ Thorsby (S).

Ammoniti: 15’ Carboni (C), 51’ Thorsby (S), 55’ Deiola (C), 60′ Yoshida (S), 86′ Strootman (C).

Espulsi: -.

Note: 3′ e – di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Joao Pedro (C).

Il club sardo tornerà in campo domenica prossima per affrontare in trasferta la Fiorentina, gara in programma alle 15. Gli uomini di D’Aversa, invece, ospiteranno a Marassi lo Spezia nell’anticipo serale di venerdì.