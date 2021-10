“La mia preferita”. Dayane Mello continua la sua gara a “La Fazenda”. La notizia dal Brasile che nessuno si aspettava – FOTO

Dayane Mello. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha suscitato preoccupazione e solidarietà a causa di ciò che è avvenuto in un reality nel suo paese natale

Non vediamo tutti l’ora che finisca l’avventura televisiva di Dayane Mello nel reality “La Fazenda” e che possa tornare a casa. Ciò che è accaduto davanti alle telecamere del reality brasiliano è sconcertante e grottesco allo stesso tempo.

La famosa modella ha subito continue molestie da parte del cantante Nego do Borel il quale sarebbe arrivato a una vera e propria violenza sessuale. L’uomo è stato eliminato dalla gara ed è indagato dalle autorità brasiliane. Avrebbe approfittato di una situazione in cui tutti i concorrenti del programma erano un po’ alticci e avrebbe consumato un rapporto sessuale con la Mello senza il suo esplicito consenso. Le immagini sono state deviate dalla regia e la stessa modella non ha un ricordo limpido di quanto è accaduto.

Dayane Mello: il reality per lei continua. Cosa sta accadendo in Brasile

Dayane Mello sta continuando adesso più tranquillamente il suo percorso all’interno del reality. Per quanti si stessero chiedendo come mai non abbia già abbandonato una situazione così raccapricciante per lei, la risposta viene direttamente dalle parole dell’avvocato della famosa ex gieffina.

Partecipare a “La Fazenda” è simile a un ingaggio di lavoro; la Mello così come gli altri concorrenti ha dovuto firmare un contratto. Uscire prima del tempo significherebbe violarlo; ciò la costringerebbe a pagare una penale molto salata. Non può in alcun modo abbandonare la competizione.

Un mare di solidarietà si è alzato nei suoi confronti dall’Italia (paese che Dayane ha scelto come suo nido, dove risiede e dov’è nata sua figlia, Sofia), dai fan, dagli amici e colleghi. Tutti chiedono a gran voce che ritorni presto a casa.

Nel frattempo un fatto curioso sta accadendo in Brasile. Contemporaneamente a “La Fazenda” si sta svolgendo nel nostro paese la sesta edizione del “Grande Fratello Vip” in cui gareggia Soleil Sorge, grande amica della modella (conosciuta a “Pechino Express”), dal carattere abbastanza peperino. Ebbene, un gran numero di voti a suo favore sta arrivando proprio dal paese carioca. In molti sospettano che sia un effetto del rapporto con un personaggio celebre come la Mello. Il pubblico italiano non vede di buon occhio questa “intromissione” dall’esterno.

Nel frattempo, il profilo Instagram di Dayane continua a essere aggiornato dal suo staff. L’ultima foto la vede bellissima mentre indossa un largo camicione maschile a righe, baciata dal sole del mattino. “Sei la mia preferita” – scrive qualcuno tra i commenti. L’attesa per il suo ritorno si fa sempre più frenetica.