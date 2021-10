Empoli-Atalanta le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Empoli-Atalanta, gara valevole per l’ottava giornata di campionato di Serie A, appena terminata

Il match tra Empoli e Atalanta si sblocca dopo una decina di minuti con Ilicic che mette un pallone delizioso a Pasalic: il centrocampista croato ricambia il favore al compagno che deve solo buttare dentro la sfera.

Al 26′ scambio tra Ilicic e Muriel, sinistro al limite dello sloveno che va a insaccarsi dove Vicario nulla può. Al 30′ l’Empoli riapre la gara: su lancio lungo di Stulac stop e tiro di Di Francesco che batte Musso.

Empoli-Atalanta, pagelle e tabellino

Dopo qualche minuto dall’inizio della seconda frazione di gioco Pasalic serve Zapata che è anticipato da Viti, il difensore segna una sfortunata autorete.

Al 62′ Cutrone appena entrato fa partire un diagonale ma il gioco viene fermato per fuorigioco. Al 67′ Zappacosta si procura un calcio di rigore, che Ilicic sbaglia tirando di molto alto sulla traversa. Mancano pochi minuti alla fine della gara e Cutrone ci prova a botta sicura in diagonale ma la difesa atalantina fa buona guardia.

I toscani ci provano, i bergamaschi però volano in contropiede sulle ali di Pasalic e Zapata, scambio tra i due e rete del colombiano in scivolata. L’ex Napoli festeggia così 100 gol in Serie A.

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 5,5, Romagnoli 5,5 (42′ Tonelli 6), Viti 4, Marchizza 5,5 (86′ Parisi s.v.); Zurkowski 5,5 (61′ Cutrone 6), Stulac 6, Haas 5,5 (46′ Bandinelli 5,5); Henderson 6; Pinamonti 6, Di Francesco 7 (61′ Bajrami 6). Allenatore: Aurelio Andreazzoli 6

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 5,5 (39′ Freuler 6), Demiral 6,5, Palomino 5,5; Maehle 6, De Roon 6, Koopmeiners 7 (68′ Lovato 6), Zappacosta 6 (90′ Pezzella s.v.); Pasalic 7,5; Ilicic 7,5 (68′ Malinovskyi 6), Muriel 7 (46′ Zapata 7). Allenatore: Gasperini 6

Arbitro: Marco Serra di Torino

Reti: 11′, 26′ Ilicic (A), 30′ Di Francesco (E), 49′ Viti aut. (A), 89′ Zapata (A)

Ammoniti: Marchizza (E), Stulac (E), Palomino (A), Bandinelli (E), Freuler (A)

Migliore in campo: Ilicic

Con questa vittoria stellare l’Atalanta si piazza in sesta posizione in classifica con 14 punti mentre l’Empoli si ferma a 9.