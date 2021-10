Federica Pellegrini stupisce giorno dopo giorno. I suoi amici virtuali non sanno più come elogiarla, la divina è immensa.

Federica Pellegrini è una vera forza della natura, oggi sarebbe impossibile vivere senza di lei. La ricordiamo con nostalgia, quando appena 15enne fece il suo esordio nel nuoto internazionale, staffetta 4×100 stile – anno 2003, mondiali di Barcellona. L’anno successivo inizia a gareggiare in tutte le distanze stabilendo un suo record nazionale in ogni categoria. Il 2004 è l’anno in cui Federica Pellegrini inizia ad essere una leggenda, è l’anno della consacrazione, poi confermata degli anni, che la divina è stata la più forte nuotatrice della storia del nuoto azzurro specializzata in stile libero.

Nel 2021 termina la sua carriera da nuotatrice a livello agonistico, ai mondiali di Tokyo 2020, in lacrime ha passato il testimone alle nuove generazioni, allo scoccare del suo 33esimo compleanno, come in una “favola” è finito l’incantesimo e la realtà ha preso il sopravvento.

Nonostante questa parentesi dolorosa per la carriera agonistica, l’ex nuotatrice non si è persa d’animo. La vediamo attiva in competizioni minori, sempre presente in televisione come opinionista o giudice di “X Factor” ed influencer sui social.

“Attenzione…” l’annuncio di Federica rende felici un po’ tutti

Federica Pellegrini su Instagram ha una carriera avviata, è un influencer semplice, che mostra la sua vita a 360°, condivide con i suoi follower, che all’attivo sono 1,5 milioni, gioie, dolori e talvolta piccoli segreti.

Un’opportunità davvero importante per moltissimi utenti che hanno accolto di buon grado l’iniziativa. Come sempre Federica non delude mai le aspettative di nessuno, il suo successo, anche in questo campo è illimitato.