“Questa è la tua foto migliore”. Valentina Vignali bella come una Dea FOTO

Valentina Vignali bellissima in quel di Stoccolma: si sta godendo dei giorni di vacanza insieme alle persone a lei più care. I commenti non si sprecano

Valentina Vignali è una delle influencer più amate del mondo del web e dello spettacolo. È diventata un personaggio noto per essere una giocatrice di basket di grande talento. Poi, successivamente, grazie al suo fisico, alla sua bellezza e alla sua innata ironia, è riuscita a farsi spazio pian piano anche in altri campi. Infatti tre anni fa è stata fortemente voluta per partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di farsi conoscere da chi non aveva ancora avuto la possibilità di farlo.

Valentina Vignali incanta tutti: record di likes su Instagram

Valentina, proprio prima di entrare nella casa, aveva cominciato una frequentazione con un ragazzo da poco conosciuto. Lorenzo ha saputo aspettarla con pazienza e lei lo ha trovato ad aspettarla fuori dalla casa più spiata d’Italia. Ad oggi sono una coppia molto amata dal mondo dei social e sono anche tanto complici. Valentina su Instagram è sempre più famosa, ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Anche in questi giorni che sta facendo una vacanza nella splendida Stoccolma. Nelle foto che ha pubblicato su Instagram, la vediamo insieme a delle amiche. Gli scatti hanno conquistato tutti e i commenti non si sprecano: “Siete bellissime, questo è il tuo post migliore“.

Valentina sa proprio come conquistare le persone che la seguono, infatti i likes che ha ricevuto non si contano. Tantissimi complimenti per una delle donne più amate del mondo dei social.