Gf vip, tradimento nella casa più chiacchierata: è bufera

Arrivano delle accuse di alta infedeltà nei confronti di uno dei concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. Chi sarà stato il bersaglio?

Quest’ultima edizione del ”Grande Fratello Vip” sta facendo molto discutere e al di là delle mura della Casa di Cinecittà sono arrivate diverse dichiarazioni scottanti nei confronti degli inquilini.

Questa è stata la volta di Alex Belli: a rilasciare dei commenti che non sono affatto passati inosservati è stata la sua ex fidanzata Mila Suarez, anche lei ex concorrente del ”Grande Fratello Vip”.

Ma quali sono state le dichiarazioni che hanno fatto tanto clamore rilasciate dalla modella marocchina?

Mila: “Alex tradirà sua moglie”

View this post on Instagram Un post condiviso da Mila Suarez🧿 (@mila.suarez_)

Alex Belli e Soleil Sorge hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia sin dal primo giorno di permanenza nella casa ma in molti insinuano che se l’attore non fosse sposato avrebbe già dichiarato il suo interesse all’influencer italo-americana.

A destare sospetti l’ultima intervista rilasciata dalla sua ex fidanzata Mila Suarez che l’ha definito addirittura un ‘traditore seriale’.

In un’intervista rilasciata al settimanale ”Dipiù”, si è voluta rivolgere direttamente ad Alex Belli con queste dichiarazioni: “Soleil ti è piaciuta subito, l’ho capito da come l’hai sempre guardata. Io lei la conosco bene ed è vero che è una ragazza magnetica e tu sei stato attratto dalla Sorge come una calamita con il ferro. Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei, spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco.”

E ha proseguito, in tono confidenziale ma diretto: “Caro Alex, anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella Casa, la maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele. Lo sei stato con tua moglie Katarina e con la sottoscritta, e mi chiedo se non sia già accaduto con la tua attuale moglie, Delia.”

In conclusione Delia ha asserito: “Non sei il principe azzurro che vuoi far credere e sono pronta a scommettere che al Grande Fratello Vip prima o poi tradirai”.