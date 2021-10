La meraviglia di una fenice non è mai cosa da poco: il nuovo trionfo in diretta di Bianca Atzei è un esempio di sensualità ed eleganza, ma “non finisce qui”!

Sono “occhi che sanno parlare” quelli della meravigliosa Bianca Atzei. Quest’ultima settimana, a seguito della perdita del suo bambino, si è dimostrata come un momento particolarmente ostico con cui rapportarsi per la pluripremiata artista canora nata sotto il segno dei Pesci. Eppure, grazie al grande sostegno dei suoi ascoltatori e dei suoi affetti più cari, Bianca sembra nuovamente risplendere di luce propria. “Grazie per tutto l’amore che ci state dimostrando“, aveva così desiderato riconoscere l’artista il contenuto di quei numerosi messaggi ricevuti a poche ore dalla spiacevole notizia.

In attività dal 2011 ed entrata nel cuore del pubblico italiano grazie al brano “L’amore vero“; la cantante dal timbro graffiato e dallo spirito pop non si è mai persa d’animo, sfoderando all’occorrenza, oltre che la sua dolcezza ed il suo talento, anche il suo coraggio e la sua travolgente energia. Così il successo riscontrato dalla pubblicazione dei suoi ultimi brani, come “John Travolta” o “Straniero“, ne sarebbe ad oggi una delle prove più lampanti. Ma le novità non finiscono qui. Poiché Bianca è infatti una delle nuove protagoniste dell”originale show su Real Time: “Aperistorie, aperitivo all’italiana“.

“Che diva! L’ho guardata tutta…” Bianca Atzei si riscopre: il trionfo di sensualità in diretta – VIDEO

