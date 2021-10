Claudia Ruggeri esagera su Instagram, la showgirl indossa una felpa ma la zip scende giù: spettacolo intrigante.

Claudia Ruggeri è una donna estremamente intrigante e seducente: le sue fotografie abbagliano sempre gli utenti dei social network. La showgirl è molto attiva e condivide praticamente tutti i giorni fotografie devastanti in cui mostra con estrema facilità le sue forme strepitose.

Quest’oggi, la cognata di Paolo Bonolis ha pubblicato una serie di fotografie che stanno facendo stropicciare gli occhi a tutti. La Ruggeri sfodera un outfit magnifico ma un dettaglio bollente accende la fantasia dei followers. “Il mio look di oggi”, ha scritto la 37enne in didascalia. I capelli così lisci mettono in maggior risalto la bellezza del suo viso.

Claudia Ruggeri, la zip scende giù: spettacolo infuocato

View this post on Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Fai alzare la temperatura” Elettra Lamborghini da sogno, mostra il fondoschiena davanti allo specchio: spettacolo sexy – FOTO

Instagram è un servizio di rete sociale magico: la maggior parte delle influencer e delle donne dello spettacolo condividono online contenuti da urlo. Claudia, questo pomeriggio, ha infiammato il mondo dei social network pubblicando online un post in cui indossa un outfit spettacolare. La felpa e i pantaloni sono super aderenti ed esaltano le sue curve intriganti. Il dettaglio bollente non sfugge ai seguaci: la zip scende un po’ troppo e scopre il suo davanzale spettacolare.

Gli occhi e lo sguardo incantano il web, mentre le sue labbra sono irresistibili e carnose. Il post ha già raggiunto più di 4mila likes e quasi settanta commenti. “Sempre al top”, “Anche in tenuta ginnica sei sempre sexy”, “Sempre una meraviglia”. Qualcuno, invece, l’ha paragonata all’eroina del mondo cinematografico Marvel Natasha Romanoff. “Posa da Black widow”, ha scritto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Lo zoom quotidiano!” Diletta Leotta esplode di sensualità. La FOTO che ti svolta la domenica…

La Ruggeri, qualche giorno fa, ha annunciato il suo ritorno in televisione con un post da infarto. La classe 1983 svelò l’inizio di ‘Avanti un altro’ con uno scatto bombastico, in cui piazzò il suo décolleté proprio in primo piano.