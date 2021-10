“Meraviglia della natura” Juliana Moreira in bikini fa venire una pazza voglia di…estate – FOTO

Juliana Moreira ha fatto tornare ai suoi fan una matta voglia d’estate condividendo uno scatto in bikini a bordo piscina

Juliana Moreira è uno di quei volti noti della televisione che sono stati capaci di entrare nei cuori degli italiani con garbo e simpatia. Nata a pochi passi da San Paolo in Brasile è riuscita ad imporsi grazie ad un talento innato nella danza e una bellezza davvero fuori dal comune.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata da giovanissima, era infatti ancora adolescente quando ha intrapreso la sua professione di modella nella terra del samba. Dopo pochi anni è riuscita poi ad approdare sul piccolo schermo.

Juliana Moreira, la foto che manda in tilt i fan

In Italia Juliana Moreira è arrivata quasi per caso, spinta dall’amore per il suo fidanzato dell’epoca l’imprenditore marchigiano Giuseppe Zega. La sua bellezza però non era destinata a restare a lungo nell’ombra. La sua fortuna inizia con l’incontro con Antonio Ricci che la sceglie prima per “Cultura Moderna” e poi per “Paperissima“.

Molto attiva sui social, la bella brasiliana non perde occasione per mostrare ai suoi quasi centomila follower vere e proprie perle di simpatia e bellezza.

L’ultimo scatto pubblicato su Instagram la ritrae a bordo piscina entusiasta per un ultimo tuffo prima che arrivi l’inverno. Ad esaltare la sua carnagione ambrata c’è un costume a fascia nero impreziosito da stelle di diverso colore. Una vera e propria “meraviglia della natura”, come ha tenuto a sottolineare uno dei fan più appassionati.

Juliana è senza ombra di dubbio una delle showgirl più amate grazie anche e soprattutto a quell’aria dolce che incarna l’ideale della ragazza della porta accanto. La sua vita privata inoltre è da sempre lontana da qualsiasi forma di gossip.

Dal 2007 è infatti legata ad Edoardo Stoppa uno dei più famosi inviati di “Striscia la Notizia“. La coppia convolata a nozze nel 2017 ha ben due figli, Lua Sophie di 11 anni e il piccolo Sol Gabriel nato nel 2016.