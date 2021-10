Juventus-Roma: le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Roma, gara utile per l’ottava giornata di campionato, appena terminata.

La Juventus vince di misura in casa contro la Roma di Josè Mourinho. Gara che non è stata esente da polemiche soprattutto da parte dei tifosi giallorossi per la decisione dell’arbitro Orsato che ha concesso un calcio di rigore dopo un gol realizzato da Abraham. Penalty poi sbagliato da Veretout che non ha permesso ai suoi di riagganciare il match.

La squadra di casa passa in vantaggio al 16′: su cross di De Sciglio si fanno trovare sul secondo palo Bentancur e Kean; a colpire il pallone è l’uruguaiano, la tocca però involontariamente l’attaccante classe 2000 che castiga Rui Patricio.

Al 41′ succede l’incredibile all’Allianz Stadium. Abraham salta gli avversari e cade nel contatto con De Sciglio, nel proseguo Szczesny abbatte anche Mkhitaryan ma l’attaccante inglese riesce a segnare. L’arbitro però fischia il calcio di rigore.

Veretout dal dischetto sbaglia e spreca l’occasione di pareggiare i conti. Non è chiaro perché non sia stato convalidato il gol di Abraham ma concesso il penalty.

Juventus-Roma: le pagelle e il tabellino

JUVENTUS – ROMA 1 – 0

Rete: 16′ Kean

Juventus (4-4-2): Szczesny 7; Danilo 6, Bonucci 7, Chiellini 6.5, De Sciglio 6.5 (87′ Alex Sandro sv); Cuadrado 5.5, Bentancur 7, Locatelli 6, Bernardeschi 6.5 (76′ Arthur 6); Chiesa 5.5 (80′ Kulusevski 6), Kean 6.5 (71′ Morata 6). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Pellegrini, Rugani, Ramsey, McKennie, Morata , Kaio Jorge

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 5.5, Vina 6; Veretout 5 (80′ Shomourodov sv), Cristante 5.5; Zaniolo 6 (26′ El Shaarawy 6), Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 5,5; Abraham 6. All. Mourinho. A disp. Fuzato, Boer, Villar, Reynolds, Calafiori, Kumbulla, Diawara, Darboe, Carles Perez

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 41′ Szczesny, 45’+3′ Abraham, 50′ De Sciglio

Nella prossima gara la Roma ospiterà all’Olimpico il Napoli capolista, domenica 24 ottobre alle 18:00. La Juventus invece andrà a San Siro per affrontare l’Inter nel derby d’Italia, sempre domenica ma alle 20:45.