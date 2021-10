Lino Banfi, la tragica richiesta della moglie: l’attore devastato a “Verissimo”

Lino Banfi oggi è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin: ha approfittato di questa occasione per raccontare come stanno andando le cose con sua moglie Lucia

Lino Banfi oggi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Stiamo parlando di uno degli attori comici più amati del nostro Paese, anche dai più giovani per essere stato per molto tempo Nonno Libero in Un Medico in Famiglia. Una vita dedicata al lavoro e di cui non ha rimpianti, si è solo pentito di non essersi goduto di più la vita con sua moglie Lucia che qualche anno fa si è malata di Alzheimer. Lino è profondamente innamorato di lei proprio come lei lo è di lui, e proprio nello studio di Verissimo, Lino ha rivelato dei retroscena.

Lino Banfi ospite a Verissimo: “Mia moglie mi ha chiesto di voler morire insieme”

Lino ha raccontato come lui e Lucia hanno vissuto questo anno e mezzo di pandemia. “Mia moglie ad un certo punto mi ha detto: non è che moriremo noi che abbiamo superato gli ottant’anni? Io ne ho 83, tu 85, siamo quelli più a rischio. Allora poi mi ha detto: non possiamo trovare un modo per morire insieme? Perché se muori prima tu io poi non lo so se ce la faccio“. Lino non è riuscito a trattenere le lacrime a queste parole, e ha cercato subito di cambiare discorso per non lasciarsi andare alla tristezza. Sono anni che la salute di sua moglie lo sta tenendo in allerta e il solo pensiero di perderla lo fa stare malissimo. “Il primo marzo faremo 60 anni di matrimonio, le nozze di diamante. La gente mi chiede: come, fai l’attore e sei stato sposato una volta sola?“. Certo, è un attore famosissimo, ma a casa è un marito, un padre e un nonno come tanti altri nel mondo.

Infatti i suoi figli e i suoi nipoti sono affezionatissimi a lui: proprio qualche mese fa, Lino ha avuto il privilegio di sposare sua nipote Virginia con il compagno Gianluca.