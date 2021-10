“Love is in the Air” anticipazioni 18 ottobre: un duro colpo per Eda

Anticipazioni della prossima puntata di Love is in the Air. Eda per un attimo si illude che Serkan stia cominciando a ricordarsi di lei, ma sarà presto smentita

Comincia una nuova settimana con Love is in the Air. I telespettatori sperano fortemente che questa possa essere la settimana decisiva per i nostri protagonisti, che sono arrivati a pochi passi dal matrimonio prima del drammatico incidente di Serkan che ha cambiato tutte le carte in tavola. Infatti l’architetto ha perduto la memoria e pensa di essere ancora innamorato e fidanzato con Selin. Eda è semplicemente devastata, ma ce la sta mettendo tutta per riuscire a recuperare le cose con il suo ex compagno.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Dopo che Serkan l’ha aiutata a sistemare il casino che c’è stato sul lavoro, Eda ha vissuto un momento molto intenso. Per qualche minuto, ha pensato che Serkan stesse finalmente cominciando a ricordarsi di lei. In quei momenti vissuti insieme ha rivisto la loro stessa sintonia e certe cose non possono fingersi. Questa illusione però verrà spezzata quando scoprirà che, per il compleanno di Selin, Serkan ha deciso di organizzare una festa a sorpresa per la sua fidanzata. Questa scoperta creerà un grande dispiacere ad Eda, che si ritroverà ad uscire fuori e ad allontanarsi da sola sotto la neve. Le cose con Serkan sembrano essere oramai irreparabili: Eda non sa davvero più cosa inventarsi per riuscire a recuperare le cose con il suo ex futuro marito.

Intanto si aggiunge una terza donna al corteggiamento per lo chef Alexander: questo potrebbe unire ancora una volta la zia di Eda e la mamma di Serkan.