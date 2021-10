“Tutta la mamma”, Mercedesz a cavallo in lingerie: le FOTO bollenti scatenano il peggio del web

L’ultima compilation di Mercedesz non è per deboli di cuore. La modella si è lasciata fotografare in lingerie nella posizione più assurda: che spettacolo!

Un’estate non semplice, quella che Mercedesz ha vissuto negli scorsi mesi. La modella, tramite la didascalia di una recente compilation, ha fatto sapere di aver trascorso un periodo piuttosto turbolento, ricco di momenti felici, ma anche di attimi di profonda sofferenza.

L’allontanamento dalla mamma Eva e dall’ex fidanzato Lucas, d’altra parte, non ha giocato a favore di Mercedesz. Attualmente, tuttavia, la modella sembra essere tornata in splendida forma. La sua ultima compilation, a questo proposito, non è per deboli di cuore: a cavallo, l’influencer ha sfoggiato le sue doti migliori.

Mercedesz a cavallo in lingerie: le FOTO bollenti scatenano il peggio del web

