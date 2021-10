Miriam Leone, a “Domenica In” arriva il videomessaggio sconvolgente: “Sono sposato, ma..”. L’attrice resta di ghiaccio

Miriam Leone, a “Domenica In” arriva il videomessaggio inaspettato per l’attrice: “Sono sposato, ma…”. L’ex Miss Italia resta di stucco

Tra gli ospiti della puntata odierna di “Domenica In” c’era anche la favolosa attrice Miriam Leone. L’ex Miss Italia, recentemente tornata bionda per via di esigenze di copione, è stata accolta con grande calore dalla conduttrice Mara Venier. La siciliana, che è da poco convolata a nozze con il compagno Paolo Carullo, ha fornito alla presentatrice tutti i dettagli del suo nuovo film “Marilyn ha gli occhi neri”, distribuito lo scorso 14 ottobre. La Venier, che ha voluto lasciare Miriam a bocca aperta, le ha fatto arrivare un videomessaggio inaspettato. In studio, nel giro di pochi istanti, è calato il silenzio.

Miriam Leone, a “Domenica In” arriva il videomessaggio sconvolgente: la reazione dell’attrice

Ospite di “Domenica In”, Miriam Leone si è sottoposta con immenso piacere all’intervista della conduttrice, in cui le domande relative al suo passato non sono di certo mancate. “È vero che da piccola eri innamorata di Piero Angela?“: questo il particolare che ha maggiormente colpito la Venier, e rispetto al quale la Leone non ha mancato di dire la propria. “Sì, è vero. Quando dovevo fare i compiti, mi bastava una puntata di Superquark per mettermi al pari con gli altri. Riuscivo ad imparare un sacco di cose dimezzando il tempo“.

Miriam ha poi confessato di aver conosciuto Piero Angela, al quale si è rivolta proprio come farebbe una vera fan. Un siparietto che aveva lasciato il noto conduttore a bocca aperta, e che la redazione di “Domenica In” ha voluto ricreare nella situazione inversa. La Venier ha infatti annunciato all’attrice una sorpresa che quest’ultima non si sarebbe mai aspettata: un videomessaggio proprio da parte dell’uomo che sognava di sposare.

“Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che un’attrice come Miriam fosse interessata a me“: questo l’esordio di Piero Angela nella clip, il tutto mentre l’ex Miss Italia fissava con incredulità lo schermo. “Sono sposato, ho compiuto 66 anni di matrimonio” – ha poi proseguito il conduttore – “So che anche lei si è sposata, quindi le auguro 66 anni di matrimonio felice“.

La Leone, imbarazzata ed emozionata, ha ringraziato Piero Angela e la redazione di “Domenica In” per l’incredibile sorpresa ricevuta. L’ammirazione che l’attrice nutre per il conduttore è immensa ed ha spiazzato i telespettatori.