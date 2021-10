“Sei il top”, Monica Bertini cancella Giorgia Rossi: davanzale e gambe da Serie A – FOTO

Monica Bertini ha offuscato completamente il ricordo di Giorgia Rossi: i telespettatori, pazzi di lei, sono rimasti a bocca asciutta anche questa volta

Monica Bertini è riuscita in un’impresa di certo non semplice. La giornalista, che ha mosso i primi passi in tv grazie al canale Sportitalia – per cui ha condotto il telegiornale -, è subentrata a Giorgia Rossi al timone di “Pressing”. Una decisione che la presentatrice di Parma non ha indubbiamente preso a cuor leggero, considerato l’affetto che il pubblico ha sempre nutrito nei confronti della Rossi, nuovo volto di DAZN.

La Bertini, che aveva già dimestichezza con le trasmissioni di stampo sportivo, si è rivelata una conduttrice più che apprezzata. Anche sui social, i suoi consensi aumentano giorno dopo giorno, specie alla luce degli scatti bollenti che la giornalista non manca di sfornare.

Monica Bertini cancella Giorgia Rossi: davanzale e gambe da Serie A – FOTO

Classe 1983, la giornalista nata a Parma ha scelto di specializzarsi nel settore sportivo, come dimostra la sua tesi magistrale “La notizia tra etica giornalistica ed etica giudiziaria”, che le ha valso la laurea presso l’Università IULM. Dopo le esperienze maturate all’interno del canale Sportitalia e a Sky Sport, nel 2016 la presentatrice ha firmato un contratto con Mediaset. Un’opportunità lavorativa, quest’ultima, che le ha permesso di mettersi alla prova in qualità di autrice di programmi a sfondo calcistico.

Attualmente, la Bertini è subentrata a Giorgia Rossi nella conduzione di “Pressing”, su Italia 1. Con il suo fascino mediterraneo e le forme prorompenti, Monica non fa certamente rimpiangere la collega romana. Negli ultimi tre scatti pubblicati tramite Instagram, la Bertini sfoggia davvero il meglio di sé. La camicetta color cipria, dotata di un appetibile scollo a V, mette in risalto il davanzale prosperoso, che non può far a meno di catturare l’attenzione.

Le gambe della giornalista, esaltate dalla gonna, contribuiscono ad infuocare ulteriormente gli utenti. “Sei il top“, “Favolosa“, “Ti seguirò, come sempre“: queste le dichiarazioni dei fan.