Napoli-Torino, le pagelle e il risultato della partita tra la capolista e i granata andata in scena allo stadio Maradona.

Il Napoli, dopo la pausa per le Nazionali, torna in campo quest’oggi per sfidare il Torino. Gli azzurri riaffrontano Juric dopo la debacle di qualche mese fa: allo stadio Maradona, il Verona all’ultima giornata strappò un pari regalando di fatto la Champions League alla Juventus. La squadra di Spalletti vuole continuare la sua corsa dopo aver raccolto 7 vittorie nelle prime sette partite di campionato.

Il Napoli comincia bene, fa la partita e conquista anche un calcio di rigore. Lorenzo Insigne si presenta sul dischetto, prova la rincorsa alla ‘Jorginho’ e sbaglia la massima punizione. Nella seconda frazione, gli azzurri iniziano a spingere di più e sbloccano il punteggio con Di Lorenzo. L’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Qualche istante dopo, Lozano colpisce il palo con un tiro a portiere battuto.

Napoli-Torino le pagelle e il tabellino della partita

Napoli, 4-2-3-1: Ospina 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6.5, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Anguissa 6, Fabian 5.5; Politano 5.5 (Lozano 6.5), Zielinski 5, Insigne 4.5; Osimhen 6.5.

Torino, 3-4-2-1: Milinkovic-Savic 7; Djidji 6.5, Bremer 7, Rodriguez 6; Singo 6.5, Lukic 5.5, Mandragora s.v, Aina 5.5; Linetty 6, Brekalo 5.5; Sanabria 5.5 (Belotti).

