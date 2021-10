L’incantevole ex deputata di Forza Italia si è resa protagonista di un vero e proprio ”scatto d’autore” con un primo piano indescrivibile.

Nunzia De Girolamo è sempre più amata e seguita grazie alla sua bellezza e alla sua personalità di spicco.

Dopo aver svestito i panni da deputata di Forza Italia si è buttata sul mondo dello spettacolo rendendosi protagonista di una trasmissione di Rai uno in onda in seconda serata, ogni sabato sera, nella scorsa stagione.

Ancora non è stato reso noto quando ci saranno le nuove puntate di ”Ciao Maschio” ma senza dubbio i telespettatori attendono frenetici il ritorno della conduttrice partenopea che ha appassionato la platea grazie alla sua bravura e al suo fascio.

Durante il talk show l’ex onorevole intervistava ad ogni puntata tre uomini i quali si raccontavano come non avevano mai fatto prima.

Da quel momento in poi Nunzia è stata investita da una vera e propria ondata d’affetto dai suoi fans che hanno iniziato a seguirla sui social tanto che il suo profilo Instagram è arrivato alla bellezza di 112 mila followers.

In questo scatto Nunzia si è mostrata in tutta la sua bellezza con uno scatto in bianco e nero che immortala il suo primo piano incantevole.

Un fascino senza eguali, nella didascalia del post scrive: “Al weekend si arriva sempre cosi…con le mani nei capelli Buon Sabato amici! Che fate?”.

E coinvolge il suo pubblico che la riempie di commenti di apprezzamento e di like che mostrano quanto abbiano gradito il suo post.

“Questa sera sei uno spettacolo!”, “Sempre più affascinante”, “Quando sei così bella in bianco e nero vuol dire che lo sei ancora di più dal vivo”, le scrivono i suoi fans.