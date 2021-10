Regina Elisabetta furiosa: il duro sfogo con Camilla viene registrato. Retroscena spinoso

Un retroscena sbalorditivo sulla Regina Elisabetta ha monopolizzato l’attenzione del mondo intero. L’accadimento è scottante.

Imbarazzo e disagio. Sono giorni movimentati a Buckingham Palace a seguito di un accadimento che vede protagonista la Regina Elisabetta, finita in una gaffe. Da settant’anni sul trono, da sempre è attenta ai suoi modi di fare e alle sue comunicazioni in pubblico, mostrandosi diplomatica e gentile in ogni contesto.

Ma tuttavia questa volta si è sbottonata, lasciando andare a un duro commento che ha spiazzato il mondo intero. Tutto è accaduto lo scorso giovedì, nell’ambito della cerimonia dedicata all’apertura del parlamento del Galles a Cardiff a cui ha preso parte.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry, la sua autobiografia fa tremare la Royal Family

Regina Elisabetta si sbottona: duro sfogo registrato

View this post on Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, Principe William messo ko: l’attacco più pesante.

Nell’ambito della cerimonia di apertura del parlamento del Galles a Cardiff, la Regina Elisabetta si è sbottonata schierandosi su una posizione politica netta. Parlando con Camilla, la moglie di suo figlio Carlo, ed Elin Jones, il capo dell’assemblea, si è lasciata andare scagliandosi contro la Conferenza delle Nazioni Unite del clima, prevista per il prossimo 31 ottobre a Glasgow.

La sovrana ha puntato il dito contro i leader mondiali e la loro inazione nei confronti delle urgenti problematiche legate ai cambiamenti climatici.

“Ho sentito parlare di Cop26 ma non so ancora chi arriverà. È davvero irritante quando parlano ma non agiscono”, il commento della Sovrana. Parole a cui la Duchessa di Cornovaglia e la Jones hanno annuito dando ragione a Elisabetta.

Le tre donne si sono confrontate liberamente sfogandosi contro i leader mondiali, senza tuttavia rendersi conto che i loro microfoni erano aperti e di come le loro parole siano state registrate: milioni di persone le hanno ascoltate.

Intanto in questi giorni anche William è finito al centro dell’attenzione per delle dichiarazioni legate alle problematiche del cambiamento climatico attaccando il recente viaggio spaziale dell’attore di Star Trek, William Shatner. Accusa che li si è ritorta contro in quanto è stato attaccato per via degli spostamenti del fratello Harry su jet privati: il Duca di Cambrigde è stato invitato a pensare prima ad affrontare le scelte insostenibile della sua famiglia piuttosto che quelle degli altri.